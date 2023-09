Booba veut relancer la carrière de Wejdene pour en faire la nouvelle Shay

Booba fait passer un message ironique à Wejdene pour rejoindre le 92i et devenir la prochaine Shay ! Très discrète médiatique depuis l’échec de son dernier album, la jeune chanteuse de 19 ans reste tout de même proche de sa communauté sur Instagram avec plus de 2 millions et ses dernières publications ont fait réagir les internautes, mais aussi B2O.

Wejdene s’est attiré des commentaires moqueurs suite à la publication d’une vidéo d’elle, sur les réseaux et Booba a relayé des tweets dans sa story. « Son dernier album a fait disque de couscous, du coup, elle commence petit à petit à vouloir nous montrer son corps si dans quelque mois, je vois Wejdene sur OnlyFans, je ne serais pas choqué« décrit le premier message posté par Booba dans une story de son compte PRT Club avec la légende « Laissez Denzer trankil » et de faire une proposition improbable.

Sans pitié, Booba s’en prend à Wejdene !

« Ptdrrr Wejdene qui nous poste ça pour prouver que c’est le sport et pas un bbl » commente un autre internaute avec la photo de Wejdene à la salle de musculation et la légende « bonne rentrée à tous » dans un tweet partagé par Booba avec cette fois-ci une surprenante réaction de sa part. « Si on la signe on en fait la nouvelle Shay à son apogée, Y lui manque les bonnes, prods, les bons textes, la bonne com’. Y lui manque tout en fait ! », déclare l’auteur d’Ultra avec ironie qui s’imagine transformer Wejdene en une nouvelle Shay qui a fait ses débuts dans le rap au sein du 92i avant de quitter le label pour poursuivre son aventure en solo. B2O constate finalement que selon avis, elle n’a aucun talent.

Par le passé, Booba avait fait l’éloge de Wejdene à plusieurs reprises au début de sa carrière en validant les titres « Anissa » et « Coco » avant de changer de position en raison de son ancien manager, Feuneu dont il n’a pas apprécié les propos à son encontre dans des anciens tweets insultants avant d’être connu. L’interprète de Boubli s’était même amusé d’avoir recalé une demande l’ancien producteur puis de se moquer de son choix de stopper sa carrière dans la musique fin 2022.

Wejdene n’a pas fait de remarque à cette déclaration de Booba. Elle a connu un gros coup dur dans sa carrière avec le flop de son second album « Glow Up » paru en 2022, le projet n’a réalisé que 1 400 ventes en première semaine. Malgré cet échec, la chanteuse reste populaire sur les réseaux TikTok et Instagram sur lesquels, elle compte une importante base de fans.