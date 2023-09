Maes arrêté par la police à Dubaï [Vidéo]

Gros coup dur pour Maes qui devait assurer une performance sur scène en Suisse à l’occasion d’un festival ce jeudi, mais le rappeur Sevranais a été arrêté et bloqué par la police à Dubaï. Une interpellation dont il a filmé quelques secondes dans une story Instagram avant d’annoncer que Koba Lad va le remplacer à ce concert.

Maes filmé les menottes aux poignets !

Après avoir agité les réseaux sociaux, la semaine passée, avec son conflit qui l’oppose toujours à Booba, Maes a décidé d’en revenir à la musique avec la promotion de son concert à venir dans l’enceinte de l’Accor Arena à Paris pour le 16 février 2023 pour lequel des places sont encore disponibles à la vente et qu’il espère remplir comme son compère Kaaris qui se produira sur cette même scène dès le lendemain afin de fêter les 10 ans d’Or Noir.

En attendant, l’auteur d’Omerta poursuit sa tournée estivale, il était annoncé au festival du Chant du Gros ce jeudi à Noirmont pour la 31ème édition du festival suisse auquel sont également à l’affiche pour cette première journée Suzane, Zazie, -M-, Luidji ou encore Silver Dust. Maes a malheureusement était contraint d’annuler sa performance au dernier moment en raison d’un contre-temps inattendu. « Dsl pour le festival d’aujourd’hui, je ne serais pas présent… La plainterie n’est jamais finie » s’est excusé le rappeur dans une story pour informer son public de la mauvaise nouvelle en se filmant à Dubaï menotté. Cette séquence révèle qu’il s’est fait arrêter par les forces de l’ordre avant son départ des Émirats Arabes Unis où il réside pour se rendre en Suisse.

Maes n’a pas pu donner plus de précisions sur son arrestation et a confié que Koba Lad va prendre sa place ce soir au festival suisse, « Koba sera présent à ma place. Amusez-vous bien et bon festival à tous ». Une information à suivre afin de connaitre le motif de cette arrestation.

