Comment Maes et Booba en sont-ils venus au clash ?

Comme avec Rohff ou Kaaris, Booba a atteint un point de non-retour dans son conflit avec Maes, et la situation ne cesse de s’aggraver avec des attaques impitoyables et incessantes. Une confrontation physique a même été suggérée, mais elle n’a pas encore eu lieu, laissant de nombreux observateurs se demander d’où provient cette animosité entre les deux rappeurs.

Les raisons du conflit entre Maes et Booba !

L’histoire entre Booba et Maes est longue. En 2018, ils collaborent pour la première fois sur le tube “Madrina”, et le single connaît un grand succès. Le duo réitère cette connexion à plusieurs reprises, renforçant leur amitié à l’époque. Maes admet même en interview que Booba est un modèle pour lui, et il aspire à une carrière similaire, mais sans les conflits. Cependant, des tensions commencent à émerger en janvier 2022, lorsque Maes exprime son mécontentement face à un manque de soutien de la part de certains proches. Bien qu’il ne cite pas de nom, les rumeurs se tournent rapidement vers Booba.

Maes quitte ensuite le label “Les Derniers Salopards” après un différend avec son producteur Diosang et part s’exiler à Dubaï en raison de sa relation avec des conflits de gangs survenus à Sevran. Booba, de son côté, reste silencieux, mais cesse de suivre Maes sur les réseaux sociaux, comme il l’avait déjà fait au début du conflit avec Damso et Kaaris. La fin de leur collaboration semble se dessiner, bien que les esprits ne s’échauffent pas encore.

Pablo marque la fin de leur collaboration !

Quelques semaines après les commentaires de Maes, il publie plusieurs morceaux inédits sur YouTube sans annoncer la sortie d’un projet. L’un d’entre eux aborde les tensions actuelles et les faux amis, tandis qu’un autre utilise une production de Bersa qui était initialement destinée à Booba. Les deux rappeurs ont alors un vif échange au sujet des droits d’acquisition de la production du morceau “Pablo”. Le ton monte rapidement entre eux, Booba déclare : “Ne joue pas au gamin, on ne va pas se quereller pour ça ! Tu me traites de voleur, mais tu m’as donné le son, c’est à moi.”. Il menace même de publier la version du morceau sur laquelle ils ont tous les deux posé un couplet. Finalement, Maes supprime le single.

Contre toute attente, les deux artistes semblent se diriger vers une réconciliation. En juillet 2022, Booba met officiellement en ligne sur les plateformes de streaming le single “Pablo”, incluant également le couplet de Maes. Il s’agit de leur cinquième collaboration, après “Madrina”, “Blanche”, “VVV” et “Platine o Plomo”. Cependant, cette collaboration s’avère être la dernière, car le conflit reprend de plus belle quelques mois plus tard.

Maeva Ghennam cause la rupture définitive

Bien que la publication de “Pablo” et quelques messages de soutien sur les réseaux sociaux laissent penser à une paix retrouvée, le conflit reprend vigueur en octobre. Cette fois, Booba accuse Maes d’infidélité et divulgue un enregistrement vocal dans lequel l’artiste du 93 prétend avoir eu une relation avec Maeva Ghennam. Maes dément ces rumeurs, mais depuis lors, le conflit ne connaît aucun répit et s’intensifie sur les réseaux sociaux.

Les deux rappeurs se sont engagés à tout faire pour nuire à la carrière de leur rival, comme en témoignent les récents échanges sur Twitter, avec plus d’une vingtaine de tweets abordant divers sujets, notamment la famille, les femmes, les amis et les controverses. Vous d’ailleurs découvrir un florilège des derniers tweets entre Booba et Maes, ce dernier nommé souhaite désormais fixer un rendez-vous à son ennemi pour une confrontation physique.