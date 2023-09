Maes impressionne physiquement avec son entrainement à la boxe thaï

Adepte de musculation, Maes affiche une imposante métamorphose physique ces derniers mois et semble vouloir passer à la vitesse supérieure en se laissant tenter par les sports de combat comme la boxe thaï dont il vient de publier une vidéo d’une séance d’entrainement à la salle.

Maes est prêt à monter sur le ring pour se battre !

Après avoir monté le ton dans son conflit avec Booba et l’avoir provoqué pour un rendez-vous en face à face auquel son rival n’a pas donné suite, Maes a repris le chemin de la salle de sport et s’est filmé lors de son séjour en Thaïlande à Ko Samui, une île connue comme la deuxième plus grande du pays pour faire un entrainement local, à la boxe thaï. Affuté comme jamais avec un physique de plus en plus impressionnant, le rappeur originaire de Sevranais enchaine les coups puissants face à son coach.

Maes n’a fait aucun commentaire en légende de la publication et a simplement mentionné le lieu de son entrainement au Yodyut Muaythai situé donc à Koh Samui. Une séquence que les fans ont rapidement imaginée comme un message subliminal destiné à Booba pour démontrer qu’il est prêt à en découdre comme il l’a fait sous-entendre la semaine passée sur ses réseaux alors que les deux rappeurs français ont multiplié les messages interposés pour se tacler mutuellement et publiquement.

« Quelque chose se prépare-t-il ? Une annonce à faire ? De quoi s’agit-il Exactement ? Crise d’égo ? Démonstration de compétences ? Bon regardons seulement », « Maes est devenu un monstre », « pour quoi il se filme tous à la boxe, les rappeurs, ont craqué mdr », »Il a compris faut commencer à prendre des cours parce qu’il y a beaucoup de monde qui demande à le voir » ou encore « Pk les rappeurs aime trop la boxe. Vous ne pouvez pas être doux » ont notamment réagi les internautes en commentaires. Les images ne devaient pas manquer d’interpeller Booba, également fan de boxe thaï, qui s’était aussi filmé pendant une séance d’entrainement il y a quelques années et va sans doute donner son avis sur cette séquence de Maes.

