Dadju : « Ça va bien se passer » sur Canal +

Dadju présente « Ça va bien se passer » sa série-documentaire dès le 13 septembre sur Canal +.

Dès le 13 septembre prochain uniquement sur la chaine cryptée Canal Plus, Dadju va dévoiler sa série-documentaire captivante, ce reportage va vous plonger au cœur de la vie du chanteur à succès, le frère de Gims.

À travers des interviews exclusives, des images d’archives inédites et un accès sans précédent à sa vie personnelle et professionnelle, cette série-documentaire révèle les multiples facettes de l’artiste talentueux et bien connu du public.

Dadju, bien plus qu’un chanteur, également homme d’affaires accompli. Cette série-documentaire explore son parcours depuis ses débuts musicaux jusqu’à sa consécration en tant qu’un des figures majeures de la scène musicale française.

Il met en lumière sa passion pour la musique, sa créativité en studio, et la manière dont il a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Mais ce n’est pas du tout, « Ça va bien se passer » offre un rare aperçu de sa vie de famille, en tant que père de famille et mari.

Il compose avec les exigences de sa carrière et de sa vie personnelle. Les téléspectateurs découvriront les défis et les sacrifices auxquels il doit faire face pour maintenir un équilibre entre ces deux mondes.

