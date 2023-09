Kamelancien dénonce les méfaits de Dylan Thiry, « c’est la vidéo la plus gênante »

Booba vient de trouver de l’aide dans sa lutte contre les influvoleurs et plus particulièrement Dylan Thiry. Kamelancien vient en effet d’apporter son soutien à Kopp pour dénoncer les agissements néfastes des influenceurs dans le but d’éviter aux internautes de se faire piéger par des arnaques et cela chauffe sérieusement pour l’un d’eux.

Au mois d’avril et de juin dernier, Kamelancien s’en était déjà pris à Dylan Thiry en le menaçant que cela risque de très mal se passer pour ce dernier s’ils se croisent à Dubaï. Pas vraiment perturbé par ce coup de pression, l’influenceur continue de s’attirer les foudres de l’ancien rappeur avec son comportement sur les réseaux. L’ex-participant à l’émission Koh Lanta agite encore la controverse ces derniers jours suite à sa vidéo pour faite la promotion d’une collecte d’argent pour venir en aide aux victimes du séisme au Maroc, il est accusé d’avoir mis en scène un faux don du sang et a tenté de se défendre, mais cela a donné encore plus d’ampleur au scandale.

Kamelancien s’attaque à Dylan Thiry et soutient Booba !

En effet, Booba a promis de détruire Dylan Thiry avant d’obtenir de la force de Kamelancien dans cette démarche. « Faites très attention les Marocains qui vont accueillir Dylan Thiry au Maroc. Vous savez de quoi je suis capable au Maroc, je le répète, faite très attention » a averti l’ex-chanteur avant de relayer plusieurs arnaques supposées de l’influenceur. « On va dire les termes, y a les réseaux et la réalité, faite très attention » dénonce-t-il dans un autre tweet avant de poursuivre, « Le premier au Maroc qui va aider Dylan, c’est la prison dans le désert qui va l’attendre, jouer seulement » ou encore « Le Maroc ne veut pas de la France entière, tu crois que toi Dylan Thiry, il va vouloir de toi ? Arrête ta cagnotte sur le Maroc tout de suite ».

« Sacré Dylan, il apparaît dès qu’il y a une catastrophe sauf que là si tu passes la frontière marocaine, tu ne sais pas ce qu’il t’attend, mon pote vient seulement … « s’indigne Kamelancien dans un autre message d’avertissement avant d’enchainer, « Je crois que c’est la vidéo la plus gênante que j’ai jamais vue. Je vais vite retourner dans mon petit monde bien discret, mais avant cela, je suis obligé de le croiser ». Dylan Thiry ne semble pas avoir été affecté par les propos à son encontre et n’a pas répliqué aux messages du rappeur en poursuivant ses agissements sur les réseaux sociaux sur lesquels il est suivi par des millions d’internautes.

Désabonnez vous tout simplement c’est tout ce qu’on vous demande le reste on s’en occupe https://t.co/YCWos3IcSw — kamelancien (@kamelancienvrai) September 14, 2023

Rappel des faits similaires

Ne le lâchez pas surtout 💪🏽@kamelancienvrai 🙏🏽 https://t.co/AJ9xkkIPON — krys 🌐 (@KrysSocialMedia) September 14, 2023

Je crois que c’est la vidéo la plus gênante que j’ai jamais

Vue. Je vais vite retourner dans mon petit monde bien discret mais avant cela je suis obliger de le croiser #dydyday https://t.co/8Csf3WTYhN — kamelancien (@kamelancienvrai) September 15, 2023