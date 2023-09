Booba veut détruire Dylan Thiry et mettre fin à sa carrière

Le comportement de Dylan Thiry continue d’indigner Booba suite à sa dernière vidéo d’appel aux dons du sang pour le Maroc, une nouvelle arnaque selon le rappeur français. L’appel pour récolter des fonds destinés à l’association « Pour nos enfants » de l’influenceur a été signalé comme une escroquerie et a déclenché la fureur de B2O.

« Si vous apercevez une récolte de l’association « Pour nos enfants », ne donnez aucun centime. Gérer par Dylan Thiry, il n’est pas du tout au Maroc et risque de créer une récolte de fonds via sa fausse association « Pour nos enfants » afin de la détourner. », décrit le signalement relayé par Booba cette semaine. Dylan Thiry s’est ensuite défendu d’être impliqué dans cette polémique après avoir déjà été accusé de trafic d’enfants ou encore de proxénétisme. « Peu importe ce que je fais, je me fais critiquer. Demain, je mets une photo sur mon canapé, ils vont dire qu’il a été volé à des orphelins » s’est-il expliqué, mais sans convaincre Booba.

Booba démolit Dylan Thiry !

« Je l’ai fait de bon coeur. Et même si ce n’est pas pour le Maroc, ça ira à d’autres personnes dans le besoin » a ajouté l’influenceur avant de subir les foudres de Booba qui a annoncé son souhait de le démolir avec ce message d’avertissement : « Tu devrais laisser la religion en dehors de tout ça. Ça va te péter à la gueule…« . B2O a ensuite révélé une vidéo de messages privés coquins que Dylan envoie sur Instagram à des jeunes femmes en assurant que ce n’est que le début.

Booba a effet par la suite débuté la journée de ce vendredi avec le partage d’un article de presse d’un faux traitement contre le cancer promotionné par Dylan Thiry pour de le menacer, « j’vais t’faire du mal aujourd’hui… « et s’offusquer des vidéos de l’influenceur sur les réseaux en s’étonnant qu’Instagram ne prenne aucune sanction à l’encontre de l’influenceur alors que lui est banni du réseau social, « Pourquoi il a encore Instagram et moi j’ai pas Instagram ? Je suis pire que lui ? Mais non, ne me dites pas ça ! ».

Sans aucun répit, Booba a enchainé les tweets (plus d’une dizaine) contre Dylan Thiry avec des nombreux scandales, des accusations d’abus de confiance aggravé, une affaire de trafic d’enfants à Madagascar. Le DUC de Boulogne semble désormais déterminé à mettre fin à la carrière de l’influenceur, suivi par 1,6 million d’abonnés sur Instagram qui va avoir du mal à se défendre face aux diverses accusations.

🇲🇦 SIGNALEMENT – Si vous apercevez une récolte de l’association « Pour nos enfants », ne donnez aucun centime. ❌️ Gérer par Dylan Thiry, il n’est pas du tout au Maroc et risque de créer une récolte de fonds via sa fausse association « Pour nos enfants » afin de la détourner. pic.twitter.com/MGdkGv5vGb — Tajmaât (@Tajmaat_Service) September 13, 2023