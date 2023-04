Kamelancien met un coup de pression à Dylan Thiry, « on va le recroiser sur Dubai »

Dylan Thiry est dans des sales draps depuis les graves révélations le concernant et l’affaire a indigné le rappeur Kamelancien désormais à la retraite qui a vivement réagi aux différents scandales au sujet de l’influenceur afin de dénoncer ses agissements puis pour l’avertir.

Après les audios compromettants révélés par Booba, Dylan Thiry est au plus mal même s’il affirme le contraire sur les réseaux. Des faits très graves sont reprochés au jeune homme, comme l’histoire de proxénétisme sur MYM ou encore ses propos racistes, c’est ensuite une affaire de trafic d’enfants qui a fait surface en lien avec des stars de télé-réalité. Les accusations ont pris une telle ampleur que le Procureur de la République de Paris s’est saisi de la diffusion des enregistrements audio. Ce scandale a dégouté Kamelancien, il a relayé plusieurs révélations contre l’influenceur et a soutenu Booba dans sa démarche.

L’avertissement de Kamelancien à Dylan Thiry

« Mais il manque vraiment pas de toupet et il continu a dire le mot dieu non lui la on va le recroiser sur dubai » s’est d’abord agacé Kamelancien en réaction d’une vidéo Dylan Thiry qui se justifie sur les accusations et assure être serein. « Je retourne m’enfermer dans ma grotte c’est trop pour moi ce que je vois sur les réseaux tout ça à cause de vous les gens qui avaient donner de l’importance à des grosses merdes » ajoute ensuite l’ancien rappeur écœuré de découvrir ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux. « Au lieu de se faire tout petit l’influenceur c’est plus fort que lui il veut toujours être présent sur les réseaux c’est là que tu vois que c’est pathologique… utiliser l’islam pour des fins matérielles impossible que tu t’en sorte indemne » poursuit-il.

Pour aider Booba dans sa lutte contre les influvoleurs, Kamelancien partage les différents tweets et révélations de Kopp à ses abonnés sur les réseaux pour lui apporter de la force dans cette guerre. « Non Kamel voyons… Nous sommes des hommes de paix » répond d’ailleurs B2O suite à son message d’avertissement contre Dylan Thiry. « Voilà notre problème majeur c’est qu’ont est malheureusement trop gentil!!! Il l’affirme. Clairement qu’il est suivie par beaucoup d’arabe à vous de vous désabonnez pour commencer et je le répète encore une fois ces gens ne sont personne » ajoute l’ex-rappeur dans un autre tweet.

« Incroyable elle lâche pas l’affaire juste pour continuer à escroquer les gens comme elle a l’habitude de le faire ! Je le répète désabonnez vous de ces gens là le plus vite possible sinon Vs êtes coupables aussi force » conclut Kamelancien en commentaire d’un tweet de Booba sur Magali Berdah dont l’entreprise Shauna Events doit plus de 500 000 euros au fisc.

