Damso déjà de retour, Booba le défi pour un remake d’Orly

Grosse surprise, en marge de son départ annoncée pour plus d’une année, Damso dévoile une nouvelle version de son album QALF et cela n’a pas manqué de faire de réagir son ancien mentor, Booba. L’ancien membre du groupe Lunatic a charrié Dems tout assurant l’avoir croisé.

Booba ne chôme pas en ce moment, il est très actif sur les réseaux et vient de commenter l’actualité de Damso. Le rappeur belge a récemment confirmé sa mise en retrait pour faire une pause suite à la dernière date de sa tournée du QALF Tour, son retour n’est pas prévu avant 2025 et son public va donc devoir patienter longuement avant de le revoir, car l’artiste a décidé de se couper totalement de l’univers médiatique pour voyager avec son camping-car dans lequel il souhaite installer son studio.

Damso va se manger un Orly, menace Booba !

Malgré cette disparition, Damso vient de faire un cadeau à son public avec une édition spéciale de son dernier album dans laquelle s’ajoute au projet QALF Infinity cinq nouveaux morceaux en version live qu’il a interprété sur scène pendant sa tournée et sera disponible à partir du 28 octobre 2023 avec un visuel inédit entièrement rouge. Cette nouvelle n’a pas plu à Booba et l’a jugé « tout pérave » avant de le défier ouvertement « Dites-lui que je le défie en duel, je le monte en l’air. Vos rappeurs sont boring de fou ! Il va refuser, comme le roi du burger et son album éclaté ».

Dans cette déclaration, Booba fait référence à Ninho qui a ouvert son fast-food en région parisienne baptisé « Jefe Burger ». B2O avait proposé un défi en musique à NI, mais celui n’avait pas donné suite au challenge ayant comme but de mettre en ligne chacun le même un inédit pour ensuite comparer les chiffres des ventes. En pause musicale, Damso ne va sans doute pas répondre à cette requête de son ancien compère.

L’auteur d’Ultra a ensuite posté une vidéo dans laquelle il pense avoir aperçu Dems dans la rue, « Il y a Damso devant moi là ! ». « Quand y va se manger une Orly sans sécu lui y va parler flamand » menace B2O en référence cette fois-ci à son altercation avec Kaaris à Orly en 2018 avant d’ajouter, « Je pense que pour mon duel, c’est rapé. Par contre, je suis perplexe, j’aimerais bien voir le visage de sa go dans le camping-car ».