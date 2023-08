C’est fini pour Damso, il a disparu !

Damso a complètement disparu !

Après sa dernière performance en festival, Damso a pris la décision de fermer son compte Instagram et il prévoit de maintenir le silence jusqu’en 2025, une disparition soudaine, mais programmé depuis longue date.

Cette décision, annoncée sur scène, est maintenant mise en œuvre. En ce lundi, Damso a officiellement quitté les réseaux sociaux, en verrouillant, au grand regret de ses fans, son unique canal de communication, son compte Instagram. Avant son départ, il a partagé une dernière story avec son slogan : “Vie sur nous“. Après avoir conclu son dernier concert au V&B Festival, le rappeur bruxellois prend finalement congé de l’industrie musicale.

Les fans de Dems vont devoir patienter un long moment…

Les fans peuvent se rattacher sur le fait que c’est une absence temporaire, mais elle s’annonce très longue, plus d’une année, pas avant 2025. Comme rappelé précédemment, l’auteur de QALF avait exprimé depuis plusieurs années son intention de s’éloigner du milieu après sa tournée dédiée à son dernier projet, afin de partir voyager en camping-car. Récemment, Damso avait déjà été aperçu au volant de ce véhicule dont il en a fait l’acquisition, et lors de sa dernière performance, il a acté son départ avec une offrande à quelques membres du public, il a donné une montre, sa Rolex ainsi que sa chaîne en or. “Là où je vais, je n’en ai pas besoin“, a-t-il commenté avec le sourire.

Dorénavant, la communauté de Damso devra se préparer à une absence de près de deux ans de la part de leur idole. En effet, depuis plusieurs mois, le rappeur belge a laissé apparaitre un cliché sur le profil de ses réseaux sociaux affichant la date du 30 mai 2025, celle-ci devrait donc correspondre à la date programmée de son grand retour après son absence. Cette date pourrait d’ailleurs signifier la sortie d’un nouvel album, mais pour le moment aucune information supplémentaire n’a filtré sur le sujet de cette éventuelle sortie encore lointaine. Cependant, une éventualité subsiste : il y a peu de temps, Dems a proposé au journaliste d’Apple Music, Mehdi Maïzi de réaliser une ultime interview. Le chanteur pourrait profiter de cette opportunité pour s’expliquer sur les raisons de son départ.