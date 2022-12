Maes dézingue Booba sur sa “fuite” à la rixe d’Orly avec Kaaris

Maes attaque Booba sur sa bagarre à Orly face à Kaaris l’accusant d’avoir fui avec la publication des images de la confrontation !

Pas de répit, la tension continue de monter entre les deux rappeurs sur les réseaux ! Cette fois-ci Maes a décidé de s’en prendre à Booba en remettant à la surface les images de son altercation avec Kaaris à l’aéroport d’Orly le 1er aout 2018. Ces derniers jours, le rappeur de Sevran ne lâche rien et ne manque pas de sortir un dossier pour tacler son ancien compère.

Cet été, quatre ans après les événements, Booba a fait des révélations sur sa rixe avec Kaaris en assurant être tombé dans un guet-apens prémédité par son rival. Il y a quelques mois, le DUC a en effet révélé un enregistrement audio dans lequel Riska confesse avoir tenté de piéger son rival en lui envoyant une équipe à Orly mais celle-ci est arrivée en retard à l’aéroport après le début de leur bagarre. “Vous avez laissé trainer cette histoire. Nous depuis le début on l’aurait réglée. Nous on est venus à Orly deux secondes en retard, sinon on aurait tout raflé.” déclare Riska dans ce fichier audio en s’adressant à un interlocuteur inconnu. Une affaire que Maes n’a pas manqué d’utiliser pour relancer les provocations contre Kopp.

Maes ressort les images de la bagarre d’Orly !

Très actif sur son compte Instagram et en pleine promotion de son prochain opus, Maes qui s’est récemment affiché à Dubaï en train de faire des achats dans des boutiques de luxe a relayé dans des stories les vidéos de la bagarre entre Kaaris et Booba à Orly en accusant ce dernier d’avoir tenté de fuir à plusieurs reprises la confrontation. “T’as que la bouche et la fuite grand bouffon“ a-t-il commenté avant d’ajouter “Reviens” en légende des images avec des émojis mort de rire pour se moquer de son ennemi.

Depuis plusieurs semaines, le ton ne cesse de monter entre les deux rappeurs français qui s’envoient continuellement des piques sur les réseaux par publications interposées. Ce sont notamment les accusations de Booba contre Maes d’avoir eu une liaison avec Maeva Ghennam qui ont lancé ce conflit.

Récemment B2O a accusé le Sevranais d’avoir retourné sa veste. Le Sevranais avait ensuite répliqué, “Quand je suis avec un reuf, je suis avec à 100% sale traitre manipulateur. R. Kelie petit pointeur tu me parlais pas comme ça quand tu sortais du shtar après Orly et que je t’ai ramené aux Beaudottes… A ce moment là toi même tu sais qui était en fan de qui petit bandeur de voyou. Va braquer des VTC. Trou Duc”.