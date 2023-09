Freeze Corleone : la belle performance des ventes d’ADC après 1 semaine

Freeze Corleone impressionne avec le meilleur démarrage de sa carrière ! Vendredi dernier, les premiers chiffres de ventes de l' »Attaque Des Clones » sont tombés, comme l’album est paru le lundi 11 septembre, il a fallu attendre ce début de semaine pour connaitre le bilan des ventes après une semaine d’exploitation et le rappeur du 667 a confirmé le très bon démarrage de son projet.

Le gros score de Freeze Corleone qui décroche une nouvelle certification !

Après avoir atteint près de 30 000 ventes en quatre jours, avec plus de 6,7 millions de streams sur Spotify en 22 heures, Freeze Corleone totalise en une semaine d’exploitation très exactement 34 804 équivalent ventes avec « ADC » comme vient de le révéler le média Ventes Rap ! Ce score prend, à la différence de celui de vendredi, les chiffre des streams allant de la période du 11 septembre au dimanche 17 septembre inclus ainsi que les chiffres des précommandes. Dans les détails, le projet compte 12 868 ventes dans sa version physique (36,9%), 303 ventes en téléchargement (0,9%) et 21 633 ventes en streaming (62,2%).

« La Menace Fantôme » en 2020 avait totalisé 26 499 ventes pour son démarrage en première semaine, Freeze Corleone réussit donc le meilleur démarrage de sa carrière, et a également pris place dans le Top Singles de la semaine publié par le SNEP. En effet, le rappeur français place 5 titres dans le classement de la semaine du 15 septembre avec « MW2 » à la 5ème place, « Ancelotti » est 7ème, « Shavkat » remonte » à la 8ème place, « Jour de plus » prend la 9ème position et « Kpop » la dernière place de ce Top 10 dominé par Jungeli avec le morceau « Petit Génie » en compagnie de Imen Es, Alonzo, Lossa et Abou Sebeing.

À noter que la chanson « Shavkat », premier extrait de l’album « ADC » paru fin juillet, vient d’être certifié Single Or avec 15 000 000 équivalents streams et que cet opus devrait facilement décrocher la certification de disque d’or avant la fin de l’année.