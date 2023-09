La Fouine réagit à la condamnation de MHD

Les réactions de la communauté rap avec La Fouine et les réflexions sur le cas MHD !

C’est avec l’une de ses anciennes punchlines que La Fouine a réagi avec philosophie à l’annonce du verdict contre MHD qui vient d’être condamné par la cour d’assises à une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Après Booba, Laouni est le deuxième rappeur français a commenté cette affaire alors que les autres artistes sont restés silencieux.

L’impact sur la scène musicale urbaine française de cette affaire !

Au mois de février 2019, La Fouine avait marqué son retour suite à une période d’absence avec le single intitulé « Dans ce monde » produit par Cleemen Skillberg, le titre n’est extrait d’aucun projet et dans les paroles de cette chanson, l’artiste originaire de Trappes s’était exprimé sur l’accusation de meurtre contre MHD. « La jalousie t’a achevé, non, moi, rien ne peut m’acheter. Le quartier peut briser tes rêves, demande à MHD. J’ai toujours des choses à dire, j’ai grandi là où ça tire. Autour de moi, ça part en coui**es, gros, plus ça suce, plus ça s’en tire » rappe Laouni à la fin du premier couplet de ce morceau.

À l’époque de la parution de ce single, MHD était en prison suite aux soupçons des enquêteurs à son encontre sur son implication dans une rixe mortelle. Quelques mois plus tard, il avait été remis en liberté surveillée en attendant son procès qui s’est déroulé ce mois-ci. Le week-end dernier, après près de trois semaines de procès, l’auteur de Mansa a clamé son innocence devant la cour d’assises et ses avocats ont tenté de discréditer les preuves contre leur client comme les témoignages de personnes assurant l’avoir sur le lieu du crime au moment des faits ou les images de caméras de surveillance avec un individu ressemblant au rappeur. Le verdict a finalement été sans appel contre le chanteur originaire du 19ᵉ arrondissement de Paris, il est condamné à 12 ans de réclusion criminelle, l’avocat général avait requis 18 ans de prison.

La méditation de La Fouine face à l’affaire MHD après sa sentence

Tout comme Booba qui a préféré en rire avec une vidéo humoristique sur les jeunes auditeurs de rap à la découverte de MHD à sa sortie de prison dans 12 ans, La Fouine a brièvement interagi à cette nouvelle en relayant dans une story Instagram un visuel avec sa punchline issue du titre « Dans ce monde » sans ajouter aucun commentaire, mais laissant ouvert une véritable réflexion sur le fait pour un artiste connaissant le succès de rester proche de ses anciennes connaissances de son quartier qui peuvent lui être néfastes.