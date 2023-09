Maes provoque Booba pour vrai un face à face, “N’ait pas peur”

Un rendez-vous est en négociation entre Booba et Maes ! Ce dernier nommé est visiblement prêt à en découdre afin de régler des comptes dans leur conflit alors que la situation s’est sérieusement envenimé entre eux cette semaine sur les réseaux, le rappeur Sevranais souhaite désormais s’expliquer en face à face pour mettre fin au clash qui perdure depuis des longs mois.

Maes prêt à se battre avec Booba, il le met au défi !

Loin de l’actualité sur les projets musicaux, Maes et Booba animent le réseau social X et Instagram ces derniers jours avec des attaques à répétitions par messages interposés. Tous les coups sont visiblement permis entre les têtes d’affiche du rap français. Ils n’ont pas hésité à révéler des informations sur la vie privée. L’interprète de “Fetty Wap” a sorti des anciennes photos du père de B2O pour l’accuser d’être efféminé. Le DUC est allé encore plus en dévoilant les identités de plusieurs proches de la famille de son rival ainsi que des clichés de sa femme avant que la possibilité d’un rendez-vous en physique ne soit évoqué.

“Maes, tu peux y aller sur le daron, tout ce que tu sors ce sont des soirées déguisées en boîte de nuit avec la daronne. Éclate-toi petit… Tout est assumé ici. Ce n’est pas très glorieux, mais bon” a répondu Booba sur les allégations de Maes concernant l’orientation se*uelle de son père en publiant des photos pour prouver ses dires. “Par contre, on peut parler de ton sœur Lilian ou pas ? Raclette, cochon, broutage, gendarmerie, tout ça… Mêmes épaules que toi. À très vite Georgey” poursuit B2O dans un autre tweet au sujet de la sœur de l’ancien membre du label LDS. Les tweets ont enflammé la toile avec des millions de vues et l’auteur d’Omerta a poursuivi en proposant un rendez-vous

Le rappeur Sevranais veut terminer B2O !

“Booba, tu vas redevenir très humble et respectueux comme on t’a connu… Internet c’est drôle et tout, mais vient au rendez-vous“ lance Maes, “Aaaaaahhh, tu donnes des rendez-vous toi ? Tu vas venir avec les gendarmes ?”, réplique Booba en l’accusant de se cacher derrière la protection de la police. “N’ait pas peur ma belle… Viens on s’fait un rdv j’te ntm et bonne continuation“ réagit l’artiste du 93 pour provoquer Kopp en assurant qu’il va lui n***** sa mère avec des captures d’écran d’articles relatant toutes les fois où B2O a fait appel à la police comme lors du kidnapping de sa mère et l’année passée au festival des Francofolies avec son arrivée sous escorte policières, car Vald avait bloqué avec son équipe l’accès à la scène.

“Tu me quoi ? Tu as vu, c’est dur de remplir Bercy hein ! Tu es mignon Georgey” répond le DUC pour conclure cette série d’échanges sur X sans préciser pour le moment s’il accepte le défi de son ennemi et afin de lui rappeler qu’il n’a pas encore vendu toutes les places de son concert à l’Accor Arena programmé au mois de février prochain. Un prochain épisode de ce clash entre Maes et Booba ne devrait pas manquer d’agiter les réseaux ce vendredi, car les fans des deux artistes attendent désormais la réponse du rappeur exilé à Miami au sujet d’une date pour ce face-à-face proposé par le Sevranais.

.@MaesOfficiel Tu me quoi? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 t’as vu c’est dur de remplir Bercy hein! T’es mignon Georgey 🦾 pic.twitter.com/JZMlgef4QL — Booba (@booba) August 31, 2023

.@booba Tu va redevenir très humble et respectueux comme on t’as connu… Internet c’est drôle et tout mais viens au rdv 😉 #UneHistoireDeContexte #LPEF #SexyYaffa pic.twitter.com/apn5wUuMDJ — Maes (@MaesOfficiel) August 31, 2023