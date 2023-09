Booba menacé par Sebydaddy, « il me touche, il quitte les Etats-Unis »

Sebydaddy, après avoir affirmé être impacté financièrement par Booba et être au RSA à cause du fondateur du 92i, a eu l’opportunité de revenir sur ses problèmes financiers ainsi que sur son différend avec le rappeur lors d’un entretien accordé à Sam Zirah. Ces déclarations n’ont pas manqué de susciter des réactions parmi les fans du chanteur.

Depuis plus d’une année, Booba s’engage dans une campagne acharnée à l’encontre des agissements frauduleux des influenceurs, et de nombreux candidats de téléréalité ont été touchés par cette démarche. Comme beaucoup d’autres « influvoleurs », Sebydaddy a fait les frais de la lutte de B2O. Il y a quelques mois, il a déploré d’être bien moins sollicité pour des placements de produits en raison de cette situation et qu’il en était même venu à percevoir le RSA. L’ex de Léa Mary s’est même filmé en train de faire la plonge dans un restaurant, face au Youtubeur Sam Zirah, il s’est confié sur ses revenus en révélant recevoir des aides de l’État français.

Sebydaddy ne craint pas Booba et lui fait savoir !

« Booba a vachement impacté l’image des influenceurs. », explique-t-il tout d’abords avant d’assurer des aides pour ses revenus comme la CAF et le RSA, « Oui je tape dans le CAF, je touche le RSA. J’ai des business à côté » tout en assumant de profiter du système, « Je n’ai pas honte, je n’ai pas d’actualité. C’est 226 € par mois. Le temps que je me refasse, vous allez me tendre la main. J’ai diverti la France entière pendant 7 ans. Quand je vais me refaire, je serai le premier à rincer mes abonnés ».

Des propos qui ont rendu furieux les internautes indignés par le comportement de Sebydaddy, dernièrement, il s’est d’ailleurs affiché sur les réseaux à offrir des cadeaux de luxe à sa petite amie. L’influenceur s’est aussi exprimé plus en détails sur son embrouille avec Booba qu’il avait croisé à Miami au mois de mai 2021 en l’accusant d’être fini dans la musique et d’avoir offert des tickets pour remplir son concert au Stade de France l’année passée.

Il ne fera jamais rien parce qu’il va perdre sa greencard

« C’est quelqu’un qui est mort dans le game de la musique. Il a rempli le Stade de France factuellement avec des places gratuites qu’il a données à plein de monde. Booba a bradé la plupart de ses tickets », déclare l’influenceur avant de poursuivre, « Il n’a jamais vécu dans une cité et la seule fois où il a été au Bois de Boulogne c’est pour aller faire de l’équitation avec son papa. Ce n’est pas un mec de quartier ».

« Booba me touchera pas aux Etats-Unis. Il ne fera jamais rien parce qu’il va perdre sa greencard. Si Booba me touche, il quitte les Etats-Unis et ne voit plus jamais ses enfants de sa vie », a conclu Sebydaddy pour provoquer Booba qu’il ne semble pas craindre.