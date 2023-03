Sebydaddy ruiné par Booba, l’influenceur aurait tout perdu

Booba met fin à des carrières pour de vrai comme il aime tant le vanter et a fait une nouvelle victime en la personne de Sebydaddy. L’influenceur vient de révéler avoir des grosses difficultés financières causées par le rappeur du 92i suite à sa lutte contre les influvoleurs. Le candidat de télé-réalité a confié son désarroi dans un live TikTok qui va faire le bonheur du DUC.

Suivi par plus de 4,4 millions d’abonnés sur Instagram et un peu plus de 200 000 sur TikTok, Sebydaddy a fait des révélations sur la situation compliquée qu’il vit actuellement déclenchée par la bataille que mène Booba contre les fraudes sur les placements des produits des influenceurs. Les dénonciations de l’artiste français exilé à Miami commence à avoir de l’impact, Magali Berdah est au plus mal et confie quotidiennement dans les médias son mal-être causé par B2O, il vient encore d’obtenir un nouveau soutien de poids Bruno Le Maire.

Sebydaddy détruit par Booba !

« Il faudrait que les influenceurs soient soumis aux mêmes règles auxquelles vous êtes soumis à la radio, à la télévision, dans les médias traditionnels. Booba a raison de rappeler qu’il y a des dérives, qu’elles sont inacceptables » a soutenu le ministre de l’économie pour apporter de la force à Booba dans une récente déclaration. « Il faut que les mentions légales apparaissent sur les sites des influenceurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Nous souhaitons aussi donner un statut à ces influenceurs pour qu’ils soient mieux protégés » a-t-il précisé sur le sujet à France Info. En attendant la mise en place de ces démarches, Sebydaddy est au plus mal comme d’autres influenceurs à raison de la guerre lancée par B2O.

Sebydaddy assure dans une session TikTok que ses gains ont dégringolé suite aux révélations du rappeur, il a perdu plusieurs sources de revenus, « Booba tu nous as tué. On crève la dalle, on arrive plus à manger. Il a réussi, il nous a tué, on ne mange plus les influenceurs. », s’indigne l’influenceur et ajoute, « c’est la merde. On est au RSA ». La séquence a fait le buzz sur les réseaux avec des millions de visionnages, la vidéo n’a pas encore fait réagir Booba qui ne va pas manquer de jubiler à la découverte de cette déclaration. Le candidat des Princes et les Princesses de l’amour s’est en effet déjà fait embrouillé à plusieurs reprises avec le DUC, il l’avait même défié dans l’octogone et s’était caché face à Kopp au mois de janvier dernier lors d’un showcase à Dubaï.