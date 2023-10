Shay : malaise dans Quotidien suite à une sèquence gênante

On n’a toujours pas compris ! De retour avec le single « Commando » pour préparer la sortie de son prochain album, Shay était invitée dans l’émission Quotidien et la rappeuse belge s’est retrouvée dans une séquence gênante suite à une blague.

4 années après la sortie de son opus « Antidote » certifié disque d’or, Shay s’apprête à faire son grand retour dans les bacs et a fait le bonheur de ses fans ces derniers mois avec les singles « DA » et « Jolie Go ». Au mois de mai, l’ancien membre du 92i a fait sensation avec sa présence à la cérémonie des Flammes, lors de la première édition de cet événement, la chanteuse a révélé un titre inédit en live sur scène baptisé « Commando » et depuis les auditeurs sont dans l’attente de la parution de ce morceau.

Shay sa blague dans Quotidien ne passe pas !

Après l’annonce de sa non-participation à la troisième saison de la Nouvelle école (remplacée par Aya Nakamura), la nièce de Youssoupha vient en effet de publier ce single produit par Jo A Touch, Drama State et Karmen sur les plateformes de streaming ainsi que son clip sur Youtube tout en confirmant que prochain album est prêt et pourrait s’intituler PVQP. À cette occasion, Shay était de passage dans l’émission de Yann Barthès, questionnée sur sa manière de s’afficher comme « une jolie garce », elle a répondu : « Quand tu es une femme, qui sait ce qu’elle veut et qui s’impose, tu as tendance à déranger ».

Dans la suite de l’interview, l’animateur de Quotidien a interrogé Shay sur ses parents avec la question, « Vous avez grandi à Bruxelles avec un père polonais et une mère congolaise. Peut-on parler d’une éducation multiculturelle ?« . En réaction, la rappeuse a tenté une blague, « Non parce que la Pologne et le Congo ce sont deux villes du même pays. » mais elle a fait un gros blanc sur le plateau avant de tenter de se reprendre, « Personne n’a compris ma blague« . En vain, Yann Barthès et Raphaël Glucksmann n’ont pas compris l’humour de la chanteuse et ont essayé de passer à autre chose pour oublier cette bévue.