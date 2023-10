Aya Nakamura lynchée pour sa place de jurée dans Nouvelle école

Aya Nakamura s’attire les foudres des fans de Nouvelle école, mais pourquoi ?

Netflix a surpris tout le monde avec la présentation du jury de la troisième saison de Nouvelle école. SCH, très apprécié pour ses choix et ses critiques dans l’émission, est toujours présent au contraire de ses compères souvent sujet à des critiques, Niska et Shay. Les deux artistes sont remplacés par SDM et pour garder une touche de féminité, Aya Nakamura complète le trio, mais le choix de cette dernière fait vivement débat auprès des fans du programme.

En début de semaine, Netflix a mis en ligne une première bande-annonce de la prochaine saison de Nouvelle école dont le casting a déjà débuté depuis cet été. La vidéo a fait sensation, car la production a décidé de renouveler les membres du jury. La décision de ne pas garder Niska et Shay a satisfait les spectateurs du télé-crochet musical qui ont salué ce changement. La participation de SDM aux côtés de SCH a été bien accueillie même s’il a étonné en raison de ses liens avec Booba alors que ce dernier a blâmé les producteurs de l’émission à plusieurs reprises sur la sélection des jurés, notamment sur le fait qu’aucun d’eux ne produit des artistes et qu’ils n’ont pas les compétences pour occuper le rôle attribué dans cette compétition dont le vainqueur empoche la somme de 100 000 euros.

La légitimité d’Aya mise en cause !

L’annonce de l’arrivée d’Aya Nakamura dans le jury a par contre suscité des nombreuses réactions très négatives, les fans ne comprennent pas sa présence dans l’émission sous le prétexte qu’elle ne fait pas de rap et n’a donc pas sa place comme jurée dans la Nouvelle école. En effet, sa sélection peut surprendre, la chanteuse est proche des rappeurs français. C’est d’ailleurs Fababy qui l’a aidé à se faire connaitre en l’invitant sur le single « Love d’un voyou » en 2015, elle a ensuite enchainé les collaborations avec notamment Damso, SDM, Oboy, Gradur ou encore Niska mais elle ne fait pas rap.

Toutefois, il se peut que Netflix se soit décidé de changer la direction artistique de l’émission avec une approche davantage tourner vers la musique urbaine avec une touche plus RnB ou pop que rap avec la venue d’Aya même si cela risque de poser un problème pour les candidats lors de la session des battles.

La production va-t-elle changer la direction artistique du programme ?

Quoi qu’il en soit, les internautes sont eux assez remontés contre Netflix et ne valident pas vraiment cette décision, voici les commentaires de certains reproches : « J’aime ÉNORMÉMENT Aya Nakamura, mais pour moi, elle n’a rien à faire dans une émission qui juge le rap. À moins qu’ils changent la formule et intègrent des chanteurs de R&B/Pop, Aya à sa place sur The Voice, et non dans Nouvelle Ecole. », « Donc là Aya Nakamura va donner des conseils de rap alors qu’elle rappe même pas », « Aya Nakamura la fameuse rappeuse », « Dans le docu « Reines », Le Juiice était revenue sur le flou autour des styles de musique lorsque cela touche le « milieu urbain »… « Aya Nakamura, elle ne fait pas du rap […] Vous êtes des professionnels de la musique, mais […] vous ne savez pas nommer la musique. » ».

D’autres, des admirateurs d’Aya Nakamura ont cependant tenu à soutenir la participation de leur idole, « AYA S’Y CONNAÎT EN RAP, c’est littéralement 80% de sa playlist (elle-même qui le dit) et a feat avec des nombreux rappeurs, ça va être une excellente juge et elle va sauver l’émission » justifie l’une d’elles.

AYA S’Y CONNAÎT EN RAP, c’est littéralement 80% de sa playlist ( elle même qui le dit ) et a feat avec des nombreux rappeurs, ça va être une excellente juge et elle va sauver l’émission — nakamura supremacy (@eleaneem) October 1, 2023

📺 Dans le docu « Reines », Le Juiice était revenue sur le flou autour des styles de musique lorsque cela touche le « milieu urbain »… 🗣️ «Aya Nakamura, elle ne fait pas du rap […] Vous êtes des professionnels de la musique, mais […] vous ne savez pas nommer la musique.» pic.twitter.com/8GMDInjZbb — RAP’ELLES💥 (@Rap_elles) October 2, 2023

Aya Nakamura la fameuse rappeuse https://t.co/Tm5cwwXIrH — Salva (@Salva_MS13) October 1, 2023

Donc là Aya nakumura va donner des conseils de rap alors qu’elle rap même pas mdrrrr — Zmoha⛈️ (@zmohv_brv) October 1, 2023