Abou Debeing remporte son 1er combat de MMA, Gims le félicite

Après des mois d’entraînement intensif et une transformation physique marquée par une perte de poids significative, Abou Kamara, plus connu sous le nom de Abou Debeing en tant que rappeur, a fait ses débuts remarqués en MMA ce samedi, et cela a été un succès. Il a même reçu les félicitations de son ami Gims.

L’ancien membre du collectif L’Institut, qui cartonne actuellement dans le Top Singles avec le morceau « Petit génie » de Jungeli en collaboration avec Imen Es, Alonzo et Lossa, dont le clip a été récemment mis en ligne, a récemment annoncé sa participation à la quatrième édition de l’AEF CHAMPIONSHIP. C’est dans la catégorie des moins de 77 kg qu’Abou Debeing s’est lancé dans le MMA avec un premier combat contre Ludovic Fidele à la Halle de la Courrouze en Ille-et-Vilaine à Saint-Jacques-de-la-Lande.

Abou Debeing réussit ses débuts en MMA !

« J’aime ce sport, je le respecte. C’est un noble art qui me donne de la discipline : je m’entraîne deux fois par jour », a-t-il confié sur sa passion pour le MMA lors d’une interview avant son combat dans la cage ce samedi soir. Et c’est avec une victoire qu’Abou Debeing a fait ses débuts, remportant son combat par soumission au deuxième round. « Bravo, incroyable, voilà un exemple de détermination« , a réagi Gims pour saluer la performance de son compère dans l’octogone.

« Victoire hier soir par soumission (Bulldog choke) au deuxième round pour mon premier combat de MMA à @aef_championship. Merci du soutien, la préparation a été vraiment difficile. J’ai dû perdre plus de 20 kg, m’entraîner deux fois par jour, avoir une rigueur et une discipline irréprochable pour aller au bout de cette aventure et j’en suis fier ! On se reverra bientôt dans l’octogone », a commenté Abou Debeing sur Instagram après son triomphe, accompagnant son message de la vidéo de sa victoire. « Merci encore à tous mes proches et à toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Je vous avais dit que je ne vous décevrais pas ! PS : mention spéciale à mon équipe sportive », a-t-il conclu pour remercier son entourage de l’avoir soutenu dans cette épreuve.