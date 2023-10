Rohff soutient Benzema face aux critiques et fait passer un message

Rohff est monté au créneau pour Karim Benzema !

Rohff n’hésite jamais à exprimer ouvertement son opinion sur l’actualité du moment, notamment pour pousser des coups de gueule. Cette semaine, le rappeur du 94 s’est agacé du manque de prise de position de la nouvelle génération de rappeur français, il a récidivé sur Twitter pour cette fois-ci prendre la défense de Karim Benzema qui s’est retrouvé en pleine polémique.

Suite aux propos de Gérald Darmanin à l’encontre de Karim Benzema accusant publiquement l’attaquant français d’être « en lien notoire avec les Frères musulmans » suite à sa réaction sur le conflit israélo-palestinien, l’affaire a pris une ampleur disproportionnée en étant largement relayée par tous les médias en France, une sénatrice a même demandé la destitution de sa nationalité française et de son Ballon D’Or. KB9 a décidé de répondre en déposant une plainte contre le Ministre de l’Intérieur. Sur Twitter, Rohff a livré son avis pour soutenir l’ancien joueur du Real Madrid en commentant un extrait vidéo d’un passage télévisé avec la légende « « On ne reproche pas à @Benzema d’être frère musulman, on reproche à #KarimBenzema d’être fièrement musulman ! » « Allah Akbar » slogan terroriste, quelle honte ! J’ai mal à ma France ».

Housni pousse un gros coup de gueule !

« Ils ne savent plus comment éteindre l’Islam… donc ils se font éteindre en direct de leurs émissions éclatées au sous-sol et animées » s’indigne tout d’abord Rohff dans un long tweet dans lequel il s’attaque à Jean-Marc Morandini sur sa condamnation pour harcèlement se*uel, « Mais va te cacher dans les montagnes Jean-Marc ! Tu es né quelques années avant la honte ! Tu détestes l’islam parce qu’il condamne tes actes de péd*criminel en sursis ? ». Housni parle ensuite sa religion, « Je dis Allah ou Akbar 200 fois par jour en raison des cinq prières et alors ? Qui ça empêche de vivre ici ? Personne ! On doit renier notre foi, notre éducation et ce qu’on est au plus profond de nous pour vos beaux yeux ? On doit à tout prix vous ressembler ? Jamais ! Vous êtes qui pour nous ?! Personne ! Que des individus méprisants et prétentieux. ».

L’artiste franco-comorien ne s’en est pas resté là et poursuit pour défendre la communauté musulmane, « On dit bonjour à notre voisinage avec le sourire, on assiste aux réunions parents d’élèves, on vit en parfaite cohésion sociale, on paie nos impôts, on ne crache pas sur la France, car il reste notre pays adoptif malgré l’islamophobie décomplexée et la haine raciale en boucle à la télé sans oublier les bavures policières injustifiées et injustifiables ! On peut nous reprocher des dérapages de jeunesse, mais pas le racisme et l’antisémitisme ! C’est pas dans notre ADN. On est trop bien dans notre peau pour mépriser autrui. ». Rohff précise par la suite, « Vous n’êtes bon qu’à salir les jeunes qui ne vous ont rien fais de mal par jalousie et xénophobie ».

Rohff conclut, « vous vous acharnez sur l’immigration comme des aigris mal dans leurs peaux, désireux de couper notre liberté d’expression afin de nous empêcher de soutenir un peuple opprimé, martyrisé, privé d’eau, de nourriture, d’électricité, des enfants massacrés injustement tous les jours ? Vous voulez nous forcer à nous rendre complices de ce génocide assumé avec ruse et diversion comme vous ? Votre déshumanisation décomplexée est à vomir. Que ça soit pour la Palestine, Israël ou les 10 millions de morts au Congo, chaque vie est précieuse ! Les enfants traumatisés de GAZA qui meurent par milliers sont 1000 fois plus forts que ceux qui les bombardent par lâcheté ! On force pas l’amour et le soutien des peuples du monde entier par la propagande, la menace, le chantage et la barbarie. Vous ne faites que remplir les cœurs de colères et d’indignations. ».