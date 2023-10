Booba effrayé par une inconnue qui s’introduit à son domicile

Même si Booba a pris cet incident avec calme en relayant les images sur ses réseaux, les images peuvent s’avérer terriblement effrayantes de découvrir une inconnue pénétrer à son domicile sans connaître la raison de cette intrusion chez soi. B2O mène l’enquête et souhaite l’identifier. Il a relayé les vidéos de ses caméras de surveillance.

Il y a quelques mois, Booba avait confié craindre pour sa sécurité face aux représailles des influenceurs dans sa guerre contre les « influvoleurs ». Le rappeur français exilé aux États-Unis avait révélé avoir engagé un service de sécurité à son domicile alors qu’il avait failli être piégé dans une embuscade. Kopp avait relayé une photo d’un garde armé devant sa villa en train de monter la garde et s’était aussi fait installer un système de vidéosurveillance. Ces derniers jours, sur les images de surveillance de son chez-soi, le DUC de Boulogne a fait une étonnante découverte : une femme s’est introduite dans sa maison à Miami en son absence.

Booba harcelé dans sa villa par une jeune femme !

En effet, Booba a posté la vidéo dans laquelle on aperçoit une jeune femme entrer à plusieurs reprises chez lui en se déclarant victime de harcèlement. « Victime de vrai harcèlement (pas internet de mes c*******) cette jeune femme s’est introduit chez moi à plusieurs reprises, a escaladé l’enclos, a dormi dans mon jardin » explique tout d’abord le chanteur du 92i avant de préciser que cela fait deux mois que cela se produit et qu’il tente de trouver une solution et dévoilant l’identité de cette personne, « Deux mois que ça dure, j’essaie de lui éviter des problèmes, mais ça ne peut plus durer. Si vous la connaissez, venez la chercher… Elle s’appelle Souad Elaaouam. Merci. ».

Selon les propos de Booba et les vidéos diffusées, cette femme tente régulièrement de pénétrer dans sa villa, il a toutefois tenu à ne pas diffuser son visage sur les images en le floutant.