Booba termine Hanouna avec des images embarrassantes et appel au boycott de TPMP

Comme souvent, Booba sort des dossiers compromettants de ses archives contre ses rivaux et Cyril Hanouna vient d’en subir les conséquences. L’ancien rappeur du groupe Lunatic est déterminé à tout faire pour nuire à l’animateur de Touche Pas à Mon Poste en soutenant le boycott de l’émission et en dévoilant d’anciennes vidéos ou photos peu glorieuses de Baba.

En embrouille avec Hanouna depuis de longs mois, Booba a décidé de reprendre les hostilités, et cela, sans aucune pitié, avec des images embarrassantes du présentateur télévisé de C8 afin de le décrédibiliser. Dans un tweet, B2O a déclaré vouloir révéler le vrai visage d’Hanouna au public en l’accusant d’être lié aux influenceurs et d’être un menteur. La diffusion d’un reportage par le programme Complément d’Enquête sur le sujet est en préparation et est soutenue par le DUC. Dans la foulée de cette déclaration, Kopp a sorti un gros dossier, à savoir une ancienne vidéo de l’animateur sur un plateau télévisé en train de souffler dans le derrière d’un chien afin de faire de la musique, en assurant qu’il joue de la trompette, accompagné de la légende : « Bouffeur de c*l de bulldog. T’es un bon musicien en tout cas !« .

Avec plus de 2 millions de vues, la séquence a choqué les internautes. L’extrait vidéo date de l’été 2002 dans le programme « Tous au club » diffusé sur France 2. Booba a ensuite publié une capture d’écran d’une autre vidéo dans laquelle l’animateur apparaît avec un micro à la main en string et le message : « Cyril Hanouna, on va poster quelques photos nu*es pour t’aider à remonter la pente baba. Il y en a où tu es complètement n* avec ton micro, mais j’attends qu’Elon Musk me dise si c’est légal sur X… ». B2O décide ensuite de publier une des fameuses photos mentionnées, sans prendre garde aux éventuelles sanctions qu’il risque sur le réseau social. Il prend toutefois soin de cacher les parties intimes d’Hanouna par un emoji « Minion » pour éviter de subir un avertissement de Twitter pour ses publications.

Cyril Hanouna n’a pas répondu aux attaques de Booba, mais a formellement démenti les allégations de ce dernier sur la chute de l’audience de TPMP, en assurant que son émission a toujours autant de succès auprès des téléspectateurs, alors que B2O continue de soutenir l’appel au boycott du programme télévisé.

Bouffeur de cul d’bulldog 😂 T’es bon musicien en tous cas!!! @Cyrilhanouna pic.twitter.com/ZiZaK3V2uS — Booba (@booba) October 26, 2023

.@Cyrilhanouna on va poster quelques nudes pour t’aider à remonter la pente baba. Y en a où t’es tout nu avec ton micro pénis mais j’attend que @elonmusk me dise si c’est légal sur X… pic.twitter.com/zSMKGv2Vzn — Booba (@booba) October 27, 2023