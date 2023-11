Niska refait devant 8000 fans son freestyle légendaire d’OKLM Radio

Les auditeurs de rap français les plus nostalgiques se souviennent sans aucun doute du freestyle historique du quatuor Damso, Kalash, Niska et Booba en live dans l’émission Couvre Feu diffusée sur OLKM Radio. L’interprète du tube “Réseaux” n’a pas oublié sa performance ce jour-là et a décidé de la reproduire sur scène.

Une séquence qui ravive des souvenirs légendaires entre Damso, Kalash, Niska et Booba !

Niska est actuellement en tournée pour poursuivre celle qui a suivi la parution de son dernier projet en date “Le Monde est Méchant” et a fait sensation devant 8 000 spectateurs avec une prestation qui a ravivé les souvenirs de certains d’entre eux. C’est à l’occasion de son passage pour la troisième édition du festival Raptown à Brest que le rappeur du 91 s’est démarqué en décidant de reprendre a cappella son couplet culte du célèbre freestyle OKLM.

Le média Raplume a dévoilé la vidéo de cette séquence sur le réseau social. Ce freestyle avait marqué les esprits en 2016, à l’époque d’avant les clashs, Booba, Damso, Niska et Kalash étaient tous les quatre réunis dans le studio de la radio OKLM aux côtés de Jacky Brown, DJ Phaxx et DJ Lord Issa pour performer. Dems avait d’ailleurs révélé par la suite n’avoir rien préparé lors de ce freestyle, car B2O l’avait prévenu au dernier moment et il avait improvisé devant un Niska subjugué par la prestation de son compère.

La vidéo complète de ce freestyle entre les quatre rappeurs est toujours disponible sur la chaîne Youtube du média OKLM et totalise près de 30 millions de visionnages.