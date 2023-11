Rohff réagit au nouveau titre poignant de Lacrim sur notre société

Ce mercredi, Lacrim a sorti un nouvel EP intitulé “Sale Époque” qui fait le bonheur des fans de rap français et de Rohff, notamment avec le morceau “Code Barre” dans lequel le rappeur fait un constat édifiant sur notre société actuelle en s’exprimant sur divers sujets de l’actualité de ces derniers mois.

Après s’être attaqué à DJ Khaled, Lacrim avait annoncé une sortie surprise il y a quelques jours et c’est finalement un EP de 4 titres qui a été dévoilé hier soir à minuit sur les plateformes de streaming avec les singles “Training day”, “Tous les silences ne font pas le même bruit”, “Main moite” et “Code barre” ainsi que les clips des deux derniers morceaux cités. Un retour explosif pour l’auteur des mixtapes RIPRO qui a été très commenté sur les réseaux. Le rappeur de Chevilly-Larue dénonce les faits de la société actuelle, s’exprime sur des sujets comme la mort tragique de Nahel, la polémique de l’abaya et n’hésite pas à prendre position.

Rohff et Hatik soutiennent Lacrim en lui faisant passer un message !

“Je me suis levé ce matin, j’ai vu mon visage dans la glace. Un mélange de honte, de colère et de révolution. J’ai des principes oubliés qui rentrent en collision, à quoi sert de faire du rap si on ne prend pas position ?” chante Lacrim au début du rire “Code Barre” produit par JAYSx15 puis s’attaque au système qui oblige à passer sa vie à travailler avant de s’en prendre aux médias tels que CNews et BFMTV avant de parler aussi du débat de l’orientation sexuelle dès le plus jeune âge, des gilets jaunes, de la pandémie ou encore de l’interdiction dans les écoles de l’Abaya en dénonçant l’islamophobie et le racisme de l’État français.

Ce morceau a suscité de nombreuses réactions sur le réseau social X, Rohff et Hatik ont salué les prises de positions de Lacrim dans cette chanson, “Merci” a commenté l’interprète d’Apash dans la série Validé et “Nous sommes manipulés par leurs équations… Oui ! #Codebarre. Enfin un son Rap fr qui me parle” a réagi Housni. “Merci pour vos retours…” a ensuite tweeté Lacrim pour remercier les commentaires positifs des internautes sur son nouveau projet.