Booba démonte la réaction de Kaaris après la condamnation de son ex

Depuis le début de l’affaire qui oppose Kaaris et son ex-compagne, Booba n’a cessé de largement relayer les propos de Linda, la mère de la fille de Riska. Cette dernière a accusé le rappeur sevranais de violences conjugales dans des révélations soutenues par B2O, mais l’interprète de Zoo vient d’être relaxé par la justice et la réaction du DUC n’a pas tardé.

Kaaris a pu jubiler ce vendredi 10 novembre suite à son passage devant le tribunal pour des violences conjugales. Depuis plusieurs mois sur les réseaux, son ancienne compagne a affirmé avoir subi des violences de la part de Riska, elle a déposé une plainte, le rappeur en a fait de même pour dénonciation calomnieuse et ils se sont retrouvés devant le juge pour régler ce conflit que n’a pas manqué de commenter Booba.

Booba fustige la réaction de Kaaris !

Au mois de septembre, Booba a partagé un fichier audio d’une altercation de Kaaris et Linda tout en exprimant son soutien à l’ex-femme de son rival, il l’a aussi contactée en privé pour lui apporter sa force afin de dénoncer les agissements présumés de Riska qui l’aurait trompé à la fin de leur relation. Après la plainte pour violences conjugales de Linda et celle pour dénonciation calomnieuse du rappeur, le jugement a été rendu hier.

“Demain, c’est le grand jour pour toi. On n’a pas oublié, on va suivre ça de près“ avait averti Booba avant le jugement de ce vendredi en relayant également le lien d’un article avec les faits reprochés à Kaaris par Linda décrits lors de son audition. Après son passage au tribunal, l’auteur d’Or Noir a finalement annoncé fièrement avoir été relaxé par la justice et il a dévoilé la bonne nouvelle en vidéo avant de passer un long message pour s’exprimer sur cette affaire en assurant n’avoir jamais frappé son ex, celle-ci a par contre été condamnée par le tribunal à deux mois de prison avec sursis pour des dégradations légères sur la voiture de la compagne actuelle du rappeur avec à titre symbolique d’un euro de dommages et intérêts.

Une sanction que déplore Booba, “Le gars est content de faire condamner la mère de ses enfants“ a-t-il réagi en relayant des articles sur ce jugement.