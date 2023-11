Kery James : l’impressionnant casting de son nouveau clip

Kery James s’est entouré de nombreux invités pour son nouveau clip du morceau “Je peux” dans lequel il fait rapper Noumouké (Bakary Diombera). Ce titre est, après les singles “Mille Raisons” avec Slimane, “Trop Bizarre” en compagnie d’Alonzo, Sadek, Kofs et “6 du mat” avec Kalash, le quatrième extrait du prochain album de l’ancien membre de la Mafia K’1 Fry.

Kery James livre encore un message de paix et d’espoir !

Kery James prépare la sortie de son nouvel opus dont la sortie est reportée au 2 février 2024, et pour patienter ses fans, le rappeur vient de mettre en ligne le single “Je peux”, une chanson construite autour de son dernier film Banlieusards 2 disponible depuis le mois de septembre sur Netflix. “J’ai fait rapper Noumouké dans mon prochain morceau. Un dialogue entre Demba et son petit frère. Laquelle de ces 2 images j’utilise à votre avis pour la pochette du titre qui sort Vendredi 17 Novembre ?” a commenté Kery sur ses réseaux avant de dévoiler ce visuel il y a quelques jours.

Pour la réalisation de son clip de ce titre produit par Tudoben Coolax, Sokhan et HS Century, Kery James a travaillé avec Cristo pour réaliser le visuel et a invité plusieurs rappeurs, Youssoupha, Kalash Criminel, Nahir, Kodes, Soso Maness, Kanoé, Bigflo et Oli, ainsi que de nombreuses personnalités telles que Lilian Thuram, Ragnar le Breton, Hakim Jemili, Jhon Rachid, Juliette Fievet, Matthieu Longatte, Mouloud Mansouri, ou encore Booder.

À découvrir aussi : Kery James envisage de quitter définitivement la France et révèle pourquoi