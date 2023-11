Booba propose en feat à La Fouine pour clasher Booska-P

L’union fait la force ! Booba semble visiblement partant pour se réconcilier avec La Fouine, ou tout du moins s’allier avec lui pour s’en prendre à un ennemi commun. Les deux rappeurs sont très énervés contre Booska-P. Après le coup de gueule de Laouni contre le média rap, B2O a décidé de le soutenir avant de faire une étonnante proposition de collaboration sur un morceau.

Une récente vidéo de Booska-P consacrée à la chute de la carrière de La Fouine a rendu furieux l’artiste originaire de Trappes, qui a pris la parole pour mettre en garde le média avec un message menaçant, tout en déplorant le manque de reconnaissance, alors qu’il assure avoir soutenu le site web à ses débuts pour se faire connaître grâce à sa notoriété. Cette réaction de Laouni a immédiatement suscité des réactions, tout d’abord celle de Sadek, qui lui a apporté son soutien et a dénoncé les pratiques du média envers les artistes émergents. Ensuite, c’est Booba qui s’est immiscé dans cette histoire pour partager l’avis de l’ancien membre de la Team BS et le soutenir malgré leur rivalité passée.

Booba veut s’associer avec La Fouine pour en découdre avec Booska-P

“Lafouine, il a dit les termes ! Tu as trop la rage, je vous le dis depuis des années que Booska-P et Fif, ce sont des gros f*p”, a tweeté Booba en relayant les propos de La Fouine pour les valider, tout en insultant au passage Booska-P ainsi que son fondateur, qu’il attaque depuis plusieurs années. B2O vient d’en remettre une couche en révélant qu’il prépare un inédit contre Booska-P pour les clasher, en invitant Laouni à poser un couplet sur le morceau. “Je prépare un son sur Booska-P et Fif, t’es chaud, je te laisse le 2ème couplet ?! Aahhhh gnagnagna“ a proposé le DUC tout en publiant une capture d’écran d’un de nos articles sur Facebook sur cette affaire.

Pour le moment, La Fouine n’a pas donné suite à cette offre de Booba. Il est peu probable que celui-ci accepte, et reste à savoir si Kopp est réellement sincère dans sa proposition ou s’il s’agit là encore d’une façon de le taquiner, comme il a l’habitude de le faire. Cela serait historique de voir les deux légendes du rap français faire la paix pour collaborer à nouveau ensemble suite à leur conflit. Ils avaient déjà réalisé un featuring en 2007 sur le single “Reste en chien” avant de s’embrouiller et de se battre à Miami, mais désormais les esprits semblent s’être un peu apaisés entre les deux artistes.