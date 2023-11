Qui est le plus riche entre Gims et Booba ? Gims répond

Quelle est la fortune de Gims et celle de Booba ? Gims va au clash contre Booba pour savoir qui est le plus riche entre eux, et sa réponse est sans équivoque sur le sujet de la richesse de chacun, en profitant pour chambrer son rival dans sa dernière interview.

Dans le dernier épisode de l’émission Yeux ébènes diffusée sur Youtube, Gims a répondu aux questions de Solène, une jeune créatrice de contenus sur les réseaux sociaux. Lors de cet entretien de 40 minutes, le rappeur français s’est exprimé sur les diverses interrogations de la journaliste, avec des questions parfois insolites, comme celle concernant sa fortune, afin de savoir selon lui qui est le plus riche entre lui et son ennemi, Booba, l’interprète du hit Bella a un avis tranché sur la question.

Gims se moque de la fortune de Booba en affirmant qu’il n’a pas d’argent !

“Qui a la plus grosse fortune entre toi et Booba ?”, demande Solène. “J’ai plus d’oseille que lui, wesh. Ce n’est même pas un débat“ réplique sans aucune hésitation Gims, avant de justifier son affirmation en se moquant de B2O. “T’es en torse nu, en Marcel, pas de dépenses, salle de sport”, commence-t-il à décrire, puis il s’en prend au mode de vie de son rival avec l’exemple des voyages en avion. “L’autre fois, il montait dans un Jet, on aurait dit un truc Fisher Price, c’est Joué Club le truc. Il est arrivé sur le tarmac, le tarmac, c’était un bac à sable, il prenait tout le tarmac, on a vu l’avion arriver, il était minuscule. Je me suis dit ‘comment il va rentrer là-dedans ?'” commente le mari de DemDem, mort de rire.

Depuis plusieurs années, Booba et Gims sont en conflit. Leur différend avait éclaté suite aux accusations de ce dernier sur des rappeurs qui trichent sur les ventes avec des achats de streams. B2O avait jugé à l’époque être directement ciblé par cette déclaration, et un clash entre eux a débuté. Le DUC n’a pas manqué de réagir aux nouveaux propos de Meugui le concernant et a partagé l’extrait vidéo de l’interview sur Twitter avec la légende “Fascinant“. “Winny ! T’as pas d’oseille“ a ensuite répondu sur le réseau social l’ancien leader de la Sexion D’Assaut avec un émoji mort de rire.