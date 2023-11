Gims termine Booba avec des photos compromettantes

Plus rien ne va entre Gims et Booba. Le premier nommé a relancé leur clash suite à sa dernière interview dans laquelle il se lâche sur son rival, avant de poursuivre les attaques sur le web avec des dossiers compromettants, allant jusqu’à publier des photos du père du Boss du Rap Game.

Après ses récents propos, dans lesquels il assure être plus riche que Booba et que leur featuring est le plus gros flop de sa carrière, Gims vient d’en remettre une couche contre son ennemi sur le réseau social X avec plusieurs publications. Tout d’abord, Meugui a posté une photo privée de B2O en sous-vêtements avec le message d’avertissement, “Mets-toi à côté, tu n’es pas avec nous”, avant d’enchainer avec “Mais il est avec qui !” en commentaire d’un autre cliché d’un de ses sosies nommé Brahim Tavarez dans un bain dans l’émission de JeremStar. Sur la première publication, des internautes ont émis des doutes qu’il s’agisse bien de B2O, mais le mari de Demdem l’affirme, “Mais si c’est lui” assure-t-il aux internautes, alors que le tweet est devenu viral avec plus de 500 000 vues en moins de 24 heures.

Gims n’en est pas resté là, il a comparé une photo de Booba avec celle de Guy Georges, violeur et tueur en série, pour mettre en avant leur ressemblance physique suspecte avec la réaction, “J’ai dit que vous n’étiez pas avec nous”. Meugui a ensuite affiché des photos du père de B2O en le comparant au personnage du jeu vidéo Street Fighter, Dhalsim, “DHALSIM Yoga Fire !!” puis “Monsieur, mets-toi à côté, tu n’es vraiment pas avec nous, (c’est Nico Robin)” avec une autre photo de ce dernier maquillé en le comparant au personnage féminin du manga One Piece. “Dis quelque chose Winny, ne reste pas comme ça, dis un mot, fais un signe, cligne deux fois des yeux si ça ne va pas, on est là”, lance ensuite l’auteur de Subliminal pour tenter de provoquer une réponse du DUC, silencieux face à cette série de tweets.

“Venez, on essaie de ne pas rire, je veux juste savoir, il est avec qui lui ?”, conclut Gims avec une dernière photo du père de Booba pour se moquer de lui. Le conflit entre les deux stars du rap français semble bien reparti pour durer encore un long moment en attendant la prochaine réplique de Kopp.

Dis quelque chose Winny,reste pas comme ça, dis un mot fais un signe, cligne deux fois des yeux si ça va pas, on est là 🤲🏾 pic.twitter.com/yoWO0XHSIK — G I M S (@GIMS) November 21, 2023

venez on essaye de pas rire, je veux juste savoir il est avec qui lui ? pic.twitter.com/CO1ZVspXKC — G I M S (@GIMS) November 21, 2023

Monsieur mets toi à côté, tu n’est mais vraiment pas avec nous ,

( c’est Nico Robin 🤣 ) pic.twitter.com/CIzMLgVlhs — G I M S (@GIMS) November 21, 2023

Mais il est avec qui !!!!?? pic.twitter.com/XjONdXuYHh — G I M S (@GIMS) November 20, 2023

DHALSIM Yoga Fire !! 🔥 pic.twitter.com/ywPDI5GEzj — G I M S (@GIMS) November 21, 2023