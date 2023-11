Maes, Gims et Sadek s’unissent contre Booba ! B2O répond

Face à l’union de ses rivaux Maes, Gims et Sadek, qui enchaînent les attaques depuis le début de semaine, Booba est sorti du silence pour répliquer contre les trois rappeurs, tout en annonçant la création d’un nouveau compte Instagram promettant des nouvelles croustillantes.

Ces derniers jours, Sadek a tenté d’obtenir en vain une confrontation verbale avec Booba, allant même jusqu’à lui proposer 500 000 euros pour tenter de le convaincre. Sans succès, Johnny Niuuum a poursuivi en affirmant que B2O devait se produire à Dubaï ce 22 novembre à la cérémonie des DIAFA (Distinctive International Arab Festivals Awards), mais que sa présence a été déprogrammée. Une information également relayée par Gims, qui l’accuse d’avoir insulté l’islam, les musulmans et les Marocains, ce qui a causé son absence à cet événement. “Arrête d’insulter l’islam, c’est tout ce qu’on te demande, Winny, rien d’autre”, a-t-il déclaré. Les organisateurs ont donc remplacé Booba par Soolking.

“Alors toi, avec ta tête d’excrément, Gâteau, là, Chasse d’eau. Y’a qu’une équipe d’archéologues pour nous décrire ton visage… RIP”, a-t-il ajouté pour tacler le compère du DUC, Gato Da Bato.

Gims a ensuite rappelé que Maes l’attend toujours à Dubaï pour se battre : “Sinon, y’a un mec qui t’attend pour un sparring à Dubaï, t’inquiète, j’ai prévenu le Cheikh, personne va te toucher, c’est safe.”. Le rappeur de Sevran, de son côté, a relayé le message de Meugui et s’est affiché en train de s’entraîner à la boxe, tout en donnant ses disponibilités à Booba pour se rencontrer afin d’en découdre, tout en assurant lui avoir déjà acheté des protège-dents et des gants.

Gims a par la suite démontré être plus populaire que Booba sur Spotify en comparant les chiffres des streams de chacun : “Je vois que t’as que des sons du Moyen Âge qui stream, pas un seul qui passe la barre des 100 millions, ta douleur doit être pure, Winny…”. Le mari de Demdem démontre qu’aucun titre de la discographie de B2O n’a atteint les 100 millions de streams, alors que lui en a plusieurs ayant franchi ce seuil.

Cette fois-ci, Booba n’a pas laissé les attaques à son encontre. “GIMS, t’es vraiment pas prêt. T’étais beaucoup trop excité, on t’a regardé faire… Maintenant, observe… T’es dans l’impasse. Welcome to the impasse… Laisse ça, c’est pas pour toi, vraiment !”, a-t-il répondu avant d’avertir Gims de supprimer sa dernière vidéo dans laquelle il le provoque. B2O a aussi posté un montage vidéo pour se moquer de Meugui, Maes et Sadek en les nommant la “Sexion Slibar” avant d’annoncer l’ouverture du profil Instagram “92i.news”.

“C’est pour ça que t’es resté dans ta chambre ce soir ? Ça te prend du temps, ces petits montages, Elie, je comprends mieux. PS : quand on ignore quelqu’un, on le fait à fond… Ton jnoun va finir par te trahir, tu ne sais pas ne pas détester les gens. Hé, j’ai fait pas mal de sport, je n’apprécie pas d’être sur le corps du plus gros tout à droite, Eliott, tu me modifies ça et tu me le relivres avant midi”, a réagi Dek-sa à cette vidéo avant d’expliquer qu’il apprécie l’artiste Booba, mais pas l’être humain qu’il est.

En résumé, l’ambiance est de plus en plus tendue entre les quatre rappeurs. Maes, Sadek et Gims sont déterminés à s’en prendre à Booba. Les deux premiers nommés souhaitent d’ailleurs s’expliquer en face avec B2O suite à son séjour à Dubaï, mais pour le moment, aucune confrontation n’a eu lieu.

