Sadek passe un message à La Fouine pour “laver son honneur” ! Booba répond

C’est au tour de La Fouine de se retrouver bien malgré lui dans le conflit opposant Booba à Sadek. Depuis de nombreuses années, Laouni a tourné la page de son embrouille avec Kopp et ne fait plus aucun commentaire sur leur différend, ce dernier l’a même défendu dans les propos contre le média Booska-P pour le soutenir, mais la trêve n’a pas tenu bien longtemps.

Dans une récente publication sur X (ex-Twitter), Booba a ressorti l’affaire du dossier STIC (Système de traitement des infractions constatées) de La Fouine, l’accusant d’une supposée agression se*uelle sur une mineure, suite à des messages d’internautes prenant sa défense et affirmant que B2O a menti. Sadek a également relayé l’information et déclaré : “Je pense qu’il est temps de laver l’honneur de La Fouine qui n’a jamais violé personne, contrairement à toi Booba. Merci aux médias de notre milieu de relayer cette information. L’autruchage a assez duré. S’il faut vous payer, je le ferai, je sais comment vous procédez.”. Dek-Sa prouve l’innocence de Laouni et tente d’interpeller différents médias sur le sujet.

Ça chauffe entre La Fouine, Booba et Sadek

“Fin du débat !! À bientôt…“, a réagi La Fouine pour remercier Sadek, et la réplique de Booba n’a pas tardé. “La Fouine, désolé de reposter ça, mais j’ai vu passer des tweets disant que j’avais menti dans #ACmilan alors que c’est la triste réalité. Laouni Mouhid est un pointeur”, a-t-il répondu, faisant référence aux propos dans son morceau AC Milan paru en 2013, dans lequel on découvre à la fin du titre un audio sur le casier judiciaire de Laouni, “menace avec arme blanche, dégradation de bien privé, encore un recel, une extorsion de fonds. Agression se*uelle sur mineur.”.

Sadek a directement répliqué pour soutenir La Fouine et menacer Booba : “Tu as vu passer ? Toi qui ne calcules rien, grand paon aux jambes de coq, soit tu fais l’autruche, soit tu fais l’homme, mais il faut choisir, t’es en train de t’enfoncer Eliott, encore bravo pour tes montages, sois prêt pour la suite.”. Dek-Sa et B2O sont actuellement tous les deux à Dubaï, les deux hommes se provoquent depuis quelques jours, et une confrontation pourrait avoir lieu entre eux, en plus d’une autre avec Maes également sur place aux Émirats arabes unis.

Fin du débat !! À bientôt… https://t.co/lgSjRPFP2J — La Fouine (@lafouine78) November 27, 2023

.@lafouine78 désolé de reposter ça mais j’ai vu passer des tweets disant que j’avais menti dans #ACmilan alors que c’est la triste réalité. Laouni Mouhid est un pointeur. 🏴‍☠️ #agressionsexuellesurmineure pic.twitter.com/fKL0wLUmEZ — Booba (@booba) November 27, 2023