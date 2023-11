Booba affiche la crainte de la prison de Maes qui esquive le combat

Booba, arrivé à Dubaï depuis quelques jours, attend toujours de se retrouver face à Maes suite à ses provocations pour un combat. Pour le moment, les deux rappeurs rivaux n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour une rencontre. Ils continuent de se chercher en s’accusant l’un l’autre de se désister. Leur conversation privée vient d’être publiée.

Maes craint la police en cas de bagarre avec Booba !

Suite à l’annonce de la venue de Booba à Dubaï, Maes n’a cessé de le provoquer pour fixer un rendez-vous dans la ville où il réside. Après ses derniers messages, son ennemi a enfin répondu pour confirmer son arrivée aux Émirats arabes unis. B2O vient en effet d’assurer son prochain showcase dans le golfe Persique et l’a fait savoir à l’auteur d’Omerta, qui souhaite en découdre dans un combat. Il a même confié avoir acheté des gants et un protège-dent à son rival pour se battre, tout en donnant ses disponibilités. Cependant, les deux hommes ne sont toujours pas mis d’accord.

Incapables de trouver un compromis pour le moment afin de fixer un rendez-vous, les deux hommes ont échangé plusieurs messages en privé pour tenter de se mettre d’accord. “Du coup, on peut se voir ailleurs qu’au Five ? Tu comprends que ce n’est pas un lieu approprié pour faire la bagarre. Un lieu où tu peux prendre ton KO et bien dormir sans que j’aille en prison, petite balance.”, propose Maes, qui ne valide pas l’hôtel Five où séjourne Booba comme lieu de rencontre, sous prétexte que ce n’est pas l’endroit idéal pour une confrontation. B2O assure que le rappeur sevranais le craint en réalité et préfère s’occuper de ses enfants que de venir le voir.

B2O attend ses rivaux à son prochain showcase !

“Si tu as peur de la prison reste faire les biberons sinon tu sais où me trouver, on se connaît personne va appeler la Police, c’est sécurisey ! Sinon, on t’a mis sur la liste au Blu avec Meugui pour mon show au Blu le 28. « Malembe + 4 »”, déclare Booba. “On se connait, c’est pour ça que je sais qu’on va finir tous au poste. Pourquoi tu ne veux pas faire la bagarre ailleurs thitia ? As-tu besoin d’être sûr que ça va séparer quand tu seras au sol ? Parlons sérieusement, tu sais à quoi, tu joues petit s******. Viens à la salle b****** avec ou sans gants. Tu le sais déjà que le rebeu ne va jamais veski contrairement à toi grande métisse. Fait pas comme ibou”, répond Maes qui explique vouloir éviter une intervention de la police si la situation dégénère.

En réaction aux provocations de Maes, Booba affiche fréquemment ses localisations à Dubaï, où il profite de son temps libre avec ses amis et se filme au volant de différentes voitures de sport. Sans parvenir à se mettre d’accord sur la date et le lieu de leur rencontre, cette embrouille entre les deux rappeurs ne semble pas près de se terminer alors que B2O sera en concert ce mardi 28 novembre au Blu Dubai.