Sadek débarque dans l’hôtel de Booba à Dubaï pour le trouver

Sadek veut attraper à tout prix Booba et a tenté de le retrouver dans son hôtel à Dubaï, mais en vain, le DUC n’était pas présent. Le clash a pris une nouvelle ampleur depuis quelques jours avec la venue de l’ancien membre du groupe Lunatic dans la ville où réside l’interprète de “Madre Mia”.

Depuis l’arrivée de Booba à Dubaï, ses ennemis enchaînent les provocations pour une confrontation entre Maes, Gims et enfin Sadek, qui est le plus actif des trois. L’auteur d’ “Omerta” n’a pas réussi à fixer un rendez-vous avec B2O, alors qu’ils affirment pourtant tous les deux vouloir en découdre. Dek-Sa a pris le relais en prenant les devants, il s’est rendu à l’hôtel dans lequel son rival séjourne pour un face-à-face après l’avoir accusé d’être resté enfermé dans sa chambre depuis sa venue aux Émirats Arabes Unis, “C’est donc pour ça que tu n’es pas sorti de “ta chambre”. Tu es avec Patoche de la cantoche Booba, bravo bon mouv, je viens à Miami en janvier faire du quad à Little Haïti de toute façon ! Happy Thanksgiving. Je vous étudie comme des souris de laboratoire.”.

Sadek toque aux portes pour trouver Booba !

Sauf qu’après les propos de Sadek, Booba a confirmé être à Dubaï et ne pas craindre des représailles de ses rivaux. Pour le prouver, il s’est filmé en train de se balader dans la ville située sur le golfe Persique avec son équipe, en train de dîner dans un établissement face au gratte-ciel Burj Khalifa et à prendre du bon temps au volant de gros bolides. Cela n’a pas calmé Dek-Sa, qui prétend toujours que B2O se cache pour l’éviter et l’avertit, il ne va pas le lâcher. “Non, ça lui reproche de faire croire qu’il est à Dubaï, prêt à en découdre avec Maes, de faire le grand stratège plus riche que Gims, d’avoir lâché des centaines de commentaires sur le compte de mon petit bébé d’amour de femme alors qu’il est au fond d’un canapé à regarder tout ce qu’on dit sur lui.”, commente-t-il puis poursuit, “Pendant que tout le monde s’amuse dans sa belle famille latino, sa réalité est minable, il n’existe qu’à travers le rap. Et malgré tout ça, je ne vais plus jamais le lâcher, jusqu’à ce qu’il s’excuse en public. Alors là, j’arrêterai tout.”.

Sadek s’est ensuite déplacé ce 27 novembre à l’hôtel Jumeirah dans lequel est censé loger Booba pour une confrontation. Il a attendu toute la soirée en espérant le croiser avant d’aller jusqu’à toquer aux portes des chambres afin de le trouver, sauf qu’il a échoué avant d’assurer que B2O le craint. Les deux hommes ont ensuite encore enchaîné les provocations sur les réseaux, mais sans se retrouver physiquement pour régler des comptes. Ce conflit semble encore loin d’être terminé.

Sadek annonce qu’il est dans le même hôtel que Booba au Five Palm

