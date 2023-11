Gims a enregistré un feat secret avec Rihanna, Booba balance tout

Aucune pitié dans les clashs entre rappeurs, Booba partage le couplet de Gims en featuring avec Rihanna qui n’est jamais sorti officiellement. C’est le deuxième inédit d’un autre rappeur français que B2O vient de faire fuiter après un extrait d’un morceau inconnu de Ninho pour le provoquer.

La tension ne cesse de monter entre Booba et Gims. Meugui vient de prouver à son rival qu’il est bien plus populaire que lui sur les plateformes de streaming et a sorti les chiffres des streams sur Spotify qui sont largement supérieurs en sa faveur avec des nombreux singles à plus de 100 millions d’écoutes. Le mari de Demdem a ensuite affiché le score du dernier titre de B2O sur Spotify qu’il juge faible, n’ayant atteint le million de streams qu’après plus d’une semaine d’exploitation. Face aux multiples attaques, le DUC a enfin décidé de récidiver.

Booba se lâche sur Gims pour l’interpeller !

C’est sur le réseau social Twitter que le duel entre les deux stars du rap français se poursuit, Booba a rappelé à Gims les ventes décevantes de son dernier album “Les Dernières Volontés de Mozart” paru le 2 décembre, dans une récente interview, il avait d’ailleurs accordé que ce projet est le plus échec commercial de sa carrière, mais que c’est tout de même un projet de qualité. B2O a ressorti l’audio de Meugui dans lequel il prie pour l’anéantissement de Kopp, avant de mettre en ligne le couplet de son rival qu’il a posé sur son featuring avec Rihanna sur un titre nommé “Fuentes” sauf que ce morceau n’est jamais paru.

La rumeur de cette collaboration avait circulé à l’été 2018, lancée par une manageuse influente aux États-Unis, le featuring ne s’est jamais confirmé, mais un extrait a fuité sur Internet alors qu’aucun deux artistes ne s’est jamais exprimé sur cette connexion. Booba n’a pas oublié ce single jamais sorti et a décidé de partager un extrait pour tenter d’interpeller Meugui avant d’enchaîner avec un ancien freestyle de son ennemi dans lequel il tient des propos homophobes.

Très actif la semaine passée pour provoquer Booba, Gims n’a pas encore répliqué aux derniers tacles de Booba alors que le conflit n’est pas près de trouver une issue.