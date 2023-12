Nekfeu : 2 de ses albums disparaissent, mauvaise nouvelle pour les fans

Absent musicalement et médiatiquement depuis la parution de l’album “SZR 2001” du S-Crew le 10 juin 2022, Nekfeu a également totalement disparu des réseaux, au grand regret des fans, sans qu’une nouvelle de leur idole ne parvienne jusqu’à eux. Ce samedi, une actualité vient toutefois faire surface avec une mauvaise nouvelle pour son public : deux albums de sa discographie en solo ont disparu sans la moindre explication.

Après le succès avec son groupe 1995, Nekfeu s’est lancé dans une carrière solo avec un premier album en 2015 intitulé “FEU”, suivi en 2016 par “Cyborg” et enfin “Les étoiles vagabondes” en 2019. Chaque projet a connu un franc succès avec plus de 500 000 ventes et une certification disque de diamant. Cependant, les auditeurs du rappeur français viennent de découvrir une bien mauvaise nouvelle. En effet, dans la nuit du vendredi 1er décembre au samedi 2 décembre, les deux premiers opus de l’ex-membre du 1995 ont été supprimés de certaines plateformes de streaming. Plus aucune trace de ces albums sur Apple Music, Spotify et Deezer.

FEU et Cyborg de Nekfeu supprimés des plateformes de streaming !

Pour le moment, aucune information n’a filtré quant à la disparition de ces deux opus, ce qui agite déjà la communauté de Nekfeu. Celle-ci tente d’élaborer les différentes raisons de ce choix, qui pourrait être une stratégie commerciale, à l’instar de ce qu’avait fait Damso il y a quelques semaines pour la nouvelle édition de son album “QALF”, précédée par la suppression temporaire de l’opus des plateformes de streaming. L’album “Les Étoiles Vagabondes” reste quant à lui toujours disponible à l’écoute sur différentes applications. Cette mésaventure pourrait peut-être être causée par un transfert du catalogue musical du rappeur, en raison de la fin de son contrat conclu avec Universal.