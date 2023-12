Booba révèle qu’Afida Turner aurait tenté de coucher avec lui

Booba vient d’adresser un tacle inattendu à Afida Turner en faisant une révélation étonnante dans une story de son nouveau compte Instagram “92i News“. Malgré le bannissement de ses multiples profils, il est de retour sur le réseau social et n’hésite pas à tenir des propos sujets à la controverse.

En plein conflit avec Cyril Hanouna, qui vient de lui adresser explicitement dans TPMP une menace de poursuite en justice pour répliquer à ses propos, Booba ne compte pas se laisser faire face au célèbre animateur de C8. Baba peut compter sur des soutiens, dont Afida Turner, qui a apporté son soutien au présentateur télévisé suite à la diffusion du dernier épisode de “Complément d’enquête” sur France 2 la semaine passée, lui étant consacré. À la fin de ce documentaire, B2O a pris la parole dans une interview pour donner son avis sur Hanouna.

Afida Turner voulait que je trempe mon biscuit balance Booba !

Suite à la diffusion de ce programme, Afida Turner a critiqué les journalistes qui l’ont réalisé et aussi Booba : “Le « Complément d’enquête » d’hier soir et son cortège de chouineuses tout droit sorties d’une cour de récré a montré ce que le journalisme peut produire de plus médiocre“, déclare-t-elle dans un tweet, puis ajoute, “La jalousie : Et que dire du coup de théâtre de Booba se fantasmant dans le rôle du Boss ?“, avant de soutenir Hanouna : “Cœur sur Cyril et toute la team qui m’ont permis d’aller si largement à votre rencontre, my dear fans.”. Elle a accompagné sa publication d’une photo en compagnie de l’animateur sur le plateau télévisé de TPMP People. Cette déclaration n’a pas échappé au DUC, qui a immédiatement répliqué.

“Elle m’a accosté à un resto à Miami. Elle voulait que je trempe mon biscuit, mais j’y tiens trop à mon biscuit“, a réagi Booba en réaction à ce tweet, affirmant qu’Afida Turner aurait tenté de coucher avec lui lors d’une rencontre à Miami. Une révélation pour le moins stupéfiante du rappeur français à laquelle l’ancienne chroniqueuse de TPMP n’a pas répondu, alors qu’elle avait confié au mois de mai dernier avoir rencontré Kopp en 2002 sur le tournage du clip “Strass et Paillettes”. Âgée d’une vingtaine d’années à l’époque, elle était figurante dans le clip et apparaissait avec une petite perruque blonde.