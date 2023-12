Aya Nakamura veut devenir actrice et a déjà reçu des offres

La chanteuse française la plus écoutée dans le monde en streaming rêve du cinéma ! Aya Nakamura compte également se lancer dans le septième art en plus de la musique et après sa récente élection en tant que femme de l’année par le magazine GQ France.

Aya Nakamura prête à être actrice !

Cette année, Aya Nakamura a connu un nouveau succès avec son album DNK porté par le carton du tube Baby, avec ses 64 millions d’écoutes, et compte 7 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Dans une longue interview accordée à GQ, l’interprète de Djadja s’est confiée sans concession sur divers sujets, comme la cérémonie des Victoires de la Musique, dont elle déplore un manque de reconnaissance à son égard, ou encore ses envies en dehors de la musique pour la suite de sa carrière artistique.

Aya Nakamura envisage de faire prochainement ses débuts dans le cinéma et attend une offre intéressante pour accepter de se laisser tenter par le rôle d’actrice. “J’aimerais beaucoup me lancer dans l’acting, mais avec un rôle qui me convient“, a-t-elle révélé avant d’expliquer sur les propositions reçues : “J’ai déjà reçu des propositions il y a quelques années, ça n’était pas très convaincant, trop de clichés.”.

“Mais je ne suis pas fermée à l’idée de faire du cinéma”, poursuit Aya Nakamura sur le sujet, en précisant qu’elle n’acceptera pas un rôle qui fait dans la caricature : “J’aimerais un rôle qui m’irait bien, qui ne soit pas caricatural. Je n’accepterais pas un rôle simplement pour faire parler.”. Le public devra donc encore patienter un peu afin de la découvrir dans un film et pourra la retrouver bientôt parmi les membres du jury de la saison 3 de la Nouvelle école sur Netflix.

