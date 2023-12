La puissance de frappe de Maes explose le score d’une machine à coup de poing

Maes ne chôme pas en ce moment ! Suite à la sortie de l’inédit “Akatsuki” il y a un mois, dont le clip affiche près de 4 millions de vues, le rappeur de Sevran enchaîne les featurings avec ASHE 22 sur le single “Coroner“, ainsi que deux autres à venir avec Mougli et Mayo sur le titre “P.F.P”. Mais c’est pour une autre raison que l’auteur d’Omerta fait parler de lui sur le web aujourd’hui.

Maes impressionne avec sa puissance de coup de poing

Maes a agité les réseaux avec la publication de sa dernière vidéo dans laquelle il se filme en train de s’amuser à taper dans une machine à coup de poing de forain pour tester sa frappe, et il a fait exploser le score de l’appareil. En effet, Walid Georgey de son vrai nom, face à la machine à coup de poing, a tout donné pour se tester. Après avoir frappé l’appareil de toute sa puissance, le compteur s’est rapidement emballé et n’a cessé de grimper, atteignant le score de 9 382 alors que le score maximal est de 9 999 et que le record est de 9 427. Proche du record, l’artiste n’a pas réussi à le battre.

La séquence a rapidement fait le buzz sur Twitter avec 500 000 vues, alors que Maes vient également de réagir à l’annonce des projets 100% Maroc à venir de Mister You, Niaks et Lazer MMZ avec le message : “Par contre, va falloir qu’on s’organise, on ne peut pas tous sortir un projet 100% Maroc. Un rendez-vous au plus vite est demandé”, avant de présenter les images de sa collaboration avec L’Allemand sur le morceau “KB9” à paraître ce vendredi 8 décembre.

Maes tape presque le record sur la machine à poing 💥pic.twitter.com/YYVUNFumJ7 — ARENA (@MMArena_) December 5, 2023