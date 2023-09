Kaaris impressionne avec sa puissance de coup de poing

La puissance de Kaaris, quelle patate !

Plus de trois mois après la sortie de son freestyle « BORZ« , Kaaris a marqué son retour en musique avec une collaboration inédite en compagnie de Koba LaD, une connexion explosive sur le single « Une Autre » produit par Nardey et Scar qui ne figure sur aucun projet à venir pour le moment. C’est pour une autre raison que Riska a fait parler de lui sur les réseaux en ce début de semaine, une séquence du rappeur à frapper une machine à coup de poing a fait le buzz sur la toile.

Avec près d’un million de vues pour le clip réalisé par Fanatik Prod et Sponge ainsi que 500 000 écoutes sur les plateformes de streaming pour le single, le duo Koba LaD et Kaaris a fait fort avec leur featuring. Après avoir fait sensation sur les réseaux avec l’annonce de cette union, Riska a agité Twitter et Instagram avec la publication de sa dernière vidéo dans laquelle il se filme en train de s’amuser à taper dans une machine à coup de poing de forain pour tester sa frappe et il a fait exploser le score.

La frappe du poing de Riska est monstrueuse !

En effet, Kaaris face à la machine à coup de poing a tout donné pour se tester. Après avoir frappé la machine de toute sa puissance, le compteur s’est rapidement emballé et n’a cessé de grimper au point d’atteindre le score de 993 alors que le score maximal de l’appareil est de 999. La séquence a rapidement atteint le million de vues avec des milliers de commentaires des internautes qui ont fait référence à son clash avec Booba et notamment l’affaire de leur octogone annulé en 2019.

« Il a frappé comme si Booba était en face »

« En se prenant une patate de kaaris on peut mourir plusieurs fois maintenant », « Le bruit d’une arme à feu mdrrr tu m’étonnes que Booba il s’attaque à Magali berdah maintenant », « Avec ça, BOOBA voulait un octogone », « La patate de Zinzin », « Booba se mange une patate comme ça il va sortir Lunatique 2.0 », « Je comprends pourquoi Booba a fui là » ou encore « Mdrr il a frappé comme si Booba était en face » peut-on dans les commentaires des internautes impressionnés par la force de frappe du rappeur originaire de Sevran.