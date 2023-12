Booba fiché S par l’état français ? “Difficile de dire la vérité”

Après avoir subi les menaces de Cyril Hanouna en direct dans “Touche Pas À Mon Poste“, Booba vient de relayer une information pour le moins étonnante et peu probable sur son compte X (anciennement Twitter), selon laquelle il serait désormais fiché S par le gouvernement français. L’information n’est pas vraiment crédible, mais le fondateur du 92i a fait part de sa réaction.

Booba vient en effet de partager un tweet d’un profil nommé “Josiane Lépine”, qui décrit : “Il se murmure que Zoe Sagan est désormais fichée S, tout comme l’acteur Booba. Le cyberharcèlement de personnalités éminentes des arts et de la politique va être ébranlé par la vigoureuse main de justice de notre Président. On ne touche pas à l’innocence sans ne payer le prix.”. Un message sans aucun fondement, ni preuve d’un compte d’un faux compte Macroniste habitué aux trolls.

Il va être de plus en plus difficile de dire la vérité, constate Booba

En France, la mise en place des personnes fichées S est utilisée pour mettre sous surveillance certains individus dans le cadre d’enquêtes de menaces graves pour la sécurité publique sur le territoire français, “des indices réels ont été recueillis à leur égard” décrit la loi à ce sujet. Malgré ses déclarations parfois chocs sur les réseaux contre certaines personnalités, il est quasiment improbable que Booba entre dans ce cas de figure. Il a toutefois relayé cette publication pour ajouter son commentaire, “Vraie info ou pas, il va être de plus en plus difficile de dire la vérité sur les réseaux sociaux…“, en référence aux révélations qu’il a pour habitude de balancer sur le web.

“On voit bien leur petite propagande à s’inviter les uns les autres sur ‘leurs’ chaînes de télé pour se couvrir et propager leurs mensonges et leurs supercheries. Mais la vérité sort toujours et il n’y a qu’une vérité“, poursuit Booba en référence à son conflit avec Cyril Hanouna et les propos que l’animateur tient dans TPMP ou encore à son différend avec Magali Berdah. “Je suis à deux tweets de devenir terroriste”, s’est-il amusé ensuite à commenter.

