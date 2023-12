Le message fort de Jul : “Je ne changerai pas pour quelqu’un ni pour de l’argent”

La fidélité au sens propre, le message sincère de Jul à l’occasion de la sortie de son nouvel album La Route Est Longue qui comprend des featurings inédits avec Tiakola, SDM, Naza ou encore PLK, et aussi avec Alonzo avec qui le J signe sa sixième collaboration.

Les succès et la notoriété ne vont pas changer Jul !

Artiste le plus écouté de l’année sur Spotify et Deezer en France, Jul dévoile aujourd’hui l’opus « La route est longue » avec un dispositif XXL pour la promotion de cet opus.

Après avoir franchi le cap des 7 millions d’albums vendus et toujours détenteur du titre du rappeur français ayant vendu le plus de disques dans sa carrière, l’artiste marseillais lève le voile sur son 31ème projet avec plusieurs opérations de promotion, comme le flocage du maillot de l’Olympique de Marseille au visuel de la pochette de son album, ou encore la mise en vente d’un pack exclusif avec une enceinte personnalisée, ainsi que l’ouverture d’un store éphémère dédié à son univers de 300 m² dans le plus grand centre commercial de la ville phocéenne, avec la vente de collections inédites de sa marque de vêtements D&P.

Jul a également tenu à adresser un message à son public pour rassurer ceux qui le suivent depuis ses débuts : “Un grand merci à ma team qui me soutient encore ! Sachez que je vous prépare une belle petite surprise, j’espère que vous serez contents ! Sachez aussi que je vous aime et que je n’oublie pas que c’est grâce à vous si j’en suis là aujourd’hui. Si je peux faire tout ce que je peux faire dans ma vie, c’est parce que vous m’avez soutenu comme des vaillants et vaillantes, et sachez que moi, je n’oublie pas tout ça ! Mon but c’est toujours de ne pas changer, de rester moi-même. Je ne changerai pas pour quelqu’un, ni pour de l’argent ou je ne sais quoi.“.

“Désolé si vous ne me voyez pas trop sur les réseaux ! J’essaie d’être un peu dans la vraie vie ! Voilà, je vous aime fort“ a conclu Jul.