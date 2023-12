Ninho fait supprimer tous ses featurings avec Sadek

Le conflit entre Sadek et Ninho est de plus en plus tendu ! Il y a quelques jours, Dek-Sa a relancé les attaques contre NI alors qu’un featuring entre eux était pourtant présent sur son dernier album en date, marquant leur réconciliation, et qu’un autre était au programme de la mixtape NLC 2 parue ce vendredi, mais cette nouvelle collaboration n’y figure pas.

Sadek avait annoncé un featuring avec Ninho sur la tracklist de sa nouvelle mixtape, mais le titre a finalement été retiré du projet, tout comme les anciennes connexions entre les deux rappeurs. Suite aux récents tacles de Dek-Sa contre NI l’accusant d’être un “esclave” et un “traitre” ou encore d’utiliser l’achat de streams pour “gonfler” ses chiffres de ventes, celui-ci a répliqué par l’intermédiaire de ses avocats pour exiger la suppression immédiate de leur morceau commun “TP”. Ce single a été retiré des plateformes de streaming, et ce n’est pas le seul, car tous les autres featurings entre eux ont commencé à disparaître de YouTube, Apple Music, Spotify et Deezer.

Ninho contre-attaque face au clash de Sadek !

En effet, il est quasiment impossible de retrouver la trace des multiples collaborations entre Sadek et Ninho. Sur YouTube, les titres “Roma” et “TP” sont toujours disponibles, contrairement au tube “Madre Mia” et de “Kimono”, ou encore de “C’est trop……”. NI a visiblement décidé, avec l’aide de ses avocats, de tout mettre en œuvre afin de supprimer ses connexions passées avec Dek-Sa, et a eu gain de cause. Sur Spotify, uniquement le morceau “Roma” issu de la mixtape “M.I.L.S” apparaît encore sur l’application.

Sur les réseaux sociaux, les fans de rap français se sont indignés que presque tous les feats entre les deux artistes soient retirés des plateformes, certains titres cumulant des millions d’écoutes et les clips des millions de vues. Actuellement incarcéré, Sadek n’a pas pu réagir à cette mauvaise nouvelle. Son community manager a commenté : “Ah bah tout s’explique… on va devoir refaire danser les souris en ton absence mon jojo” avec une image affichant le message “Quand le chat n’est pas là, les souris dansent”. Puis il a ajouté : “Ils attendent qu’il soit en prison pour bouger ces grands voyous, mais ce n’est pas une ambulance, c’est un tank et vous allez vite le comprendre”, tout en mentionnant le profil de Ninho.