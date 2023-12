Jul : les images de sa magnifique Lamborghini Urus à 300 000 euros

Le J s’est fait plaisir ! Jul s’est offert une splendide Lamborghini Urus à 300 000 euros. Un fan a aperçu le rappeur marseillais au volant de son bolide avant de publier cette séquence insolite sur les réseaux.

Quand tu croises Jul au volant d’un gros bolide

De retour dans les bacs avec l’album “La Route Est Longue“, Jul a réalisé un gros démarrage sur Spotify avec ce projet qui a cumulé, en 24 heures, 4,67 millions de streams. Avant la parution de cet opus, l’interprète de Tchikita a adressé un long message à son public afin de rappeler au fil de ces dernières années que malgré son énorme succès, il est resté fidèle à lui-même. “Mon but, c’est toujours de ne pas changer, rester moi-même. Je ne changerai pas pour quelqu’un ni pour de l’argent ou je ne sais quoi“, avait-il notamment confié. Mais sa notoriété ne l’empêche pas de profiter de sa réussite en se faisant quelques plaisirs dans sa vie privée, comme s’offrir une Lamborghini.

Apprécié de son public pour sa franchise ainsi que sa simplicité, Jul avait expliqué concernant son train de vie et son rapport à l’argent dans une ancienne interview accordée au média Le Parisien : “La musique me rapporte beaucoup d’argent, enfin, je pense, je ne regarde pas combien je gagne. Et cet argent, je ne fais pas grand-chose en fait, je n’ai pas trop de passions, je ne vais pas en boîte, je ne fais pas les magasins, je ne vais pas au cinéma, je ne peux pas y aller. Avec mon argent, j’aime bien me louer une voiture, jouer à FIFA avec les collègues, et faire de la moto.”.

En effet, les belles voitures sont l’une des passions de Jul qui, avec sa fortune, a fait l’acquisition d’une Lamborghini Urus dont la valeur est estimée à environ 300 000 euros, comme le prouve une vidéo filmée par un fan l’ayant croisé sur la route.