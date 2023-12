Jul impressionne avec les chiffres des ventes de La route est longue

Nouvel album rime avec nouvelle certification pour Jul qui va sans aucun doute décrocher un nouveau disque d’or avec son dernier album La Route Est Longue, et la récompense pourrait même déjà tomber cette semaine avec les chiffres des ventes de la première semaine d’exploitation qui sont énormes.

Le 8 décembre, Jul a fait son retour dans les bacs avec un album de 23 titres et plusieurs invités 5 étoiles comme Naza, PLK, Tiakola, Alonzo et SDM. Le J a fêté la parution de cet opus avec le clip La Fusion en collaboration avec le rappeur des Psy 4 De La Rime : le clip cumule 2,5 millions de vues en seulement 3 jours et une place de N°1 sur le site d’hébergement de vidéos. Sur les plateformes de streaming, c’est la connexion avec le membre du 92i, SDM, qui fait un carton : dans le Top 10 des singles les plus écoutés en France sur Spotify depuis sa sortie, le titre J’fais plaisir à la zone totalise près de 1,2 million d’écoutes.

Seulement six mois après C’est quand qu’il s’éteint, l’OVNI marseillais enchaine et régale encore une fois sa team avec ce projet aux sonorités variées, entre rap introspectif comme lui seul en a la recette, titres dansants ou encore ballades chantées pour atteindre un nouveau succès. En 3 jours d’exploitation, l’album réalise un score de 32 643 équivalent ventes, ce qui en fait le meilleur démarrage de l’année 2023 en mid-week. À ce rythme-là, le disque d’or va tomber avant la fin de cette semaine, avec en prime une première place au Top Albums de la semaine ce vendredi.

