GTA 6 : le Joker de Miami exige 2 millions de dollars pour “vol de sa vie”

Rockstar Games aurait “volé sa vie”, selon le Joker de Miami ! La première vidéo officielle de GTA 6 a eu l’effet d’une bombe sur le web et a encore fait monter un peu plus l’énorme attente sur la sortie du sixième volet de Grand Theft Auto programmée pour 2025, suscitant quelques réactions pour le moins insolites, dont celle du Joker de Floride.

Avec plus de 145 millions de vues sur YouTube en 8 jours, la première bande-annonce dévoilée par Rockstar Games de GTA 6 a régalé les gamers. Après des années de multiples rumeurs, la préparation de GTA 6 est enfin confirmée de manière officielle, même si les fans devront encore patienter plus d’un an pour y jouer. Cette vidéo présente les images du retour à Vice City avec le personnage de Lucia et reprend de nombreuses scènes de la vie réelle survenues en Floride ces dernières années, de l’alligator dans une piscine privée à une femme twerkant sur le toit d’une voiture, et un homme sans vêtements en train de jardiner. Une séquence a interpelé Lawrence Sullivan, ce dernier réclame la somme folle de deux millions de dollars à l’éditeur de GTA.

Florida Joker veut poursuivre GTA en justice !

Proclamé le Joker de Floride, cet homme dénonce le fait qu’un des personnages de la nouvelle édition du jeu GTA est inspiré de son physique, notamment en raison de tatouages sur son visage. Pour mettre en avant son argumentation, celui qui avait menacé des automobilistes avec une arme a fait un mugshot avec le personnage de GTA lui ressemblant. Lawrence Sullivan déplore que Rockstar Games n’ait pas demandé son autorisation et accuse l’éditeur d’avoir “volé son apparence, sa vie”.

Florida Joker a menacé de poursuites judiciaires après avoir teint ses cheveux en violet pour ressembler au personnage présenté dans la bande-annonce de GTA 6 : “Je vous offre le plus gros marketing gratuit, pour cela, je veux 1 million de dollars supplémentaires. Vous avez trois jours avant que mes avocats ne deviennent fous. J’ai des preuves tangibles.”.

Ce personnage de GTA aux airs du Joker de Batman reprend l’apparence du super-héros de fiction appartenant à l’univers de DC Comics, et la requête de Lawrence Sullivan n’a quasiment aucune chance d’aboutir. Il y a 10 ans, Lindsay Lohan avait déjà fait une réclamation similaire à l’encontre de Rockstar Games, la justice avait finalement donné raison à l’éditeur de jeux vidéo, l’autorisant à parodier des célébrités.