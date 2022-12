6ix9ine rencontre un Français qui s’amuse à le nommer poucave

Quand un Français rencontre 6ix9ine et l’appelle “poucave” !

Très discret musicalement depuis l’échec de son dernier album TattleTales, 6ix9ine était dernièrement de passage à Dubaï et a fait la rencontre avec un Français qui a filmé la scène en se moquant ouvertement du rappeur américain, la séquence est devenue virale sur la toile.

Habitué à faire parler de lui avec son attitude provocatrice, 6ix9ine est aujourd’hui un homme libre grâce à sa collaboration avec la justice. Après avoir témoigné contre les membres de son ancien gang, Tekashi 69 a obtenu une libération anticipée de prison en 2020 mais doit constamment rester entouré d’un service de sécurité pour se défendre des éventuels représailles des Nine Trey Gangsters. Le rappeur américain à la chevelure colorée est également devenu depuis cette affaire la balance la plus connue du rap game.

Ces derniers mois 6ix9ine vit une période compliqué l’ayant contraint à mettre en pause sa carrière de rappeur. “Je suis dans une période noire depuis un moment. Les gars, je sais que vous attendez de la musique. Juste en ce moment, j’essaie d’aller mieux mentalement. Je suis bourré là. Mais je vais bien ok ? J’essaie juste d’aller mieux, parce que je suis dans une période assez noire depuis un moment. Mais je vous aime, je suis toujours là pour vous les gars” avait-il confié sur sa santé mentale dans une publication Instagram tout en continuant d’afficher sa fortune sur le réseau social.

De passage à Dubaï, 6ix9ine a croisé une français qu’il a pris pour l’un de ses admirateurs et a accepté de laisser le jeune homme de se filmer à ses côtés mais l’individu a surnommé le rappeur la « poucave » en référence à son statut de balance. « Mon gars la poucave, c’est carré ! T’es une poucave (…) » commente-t-il face à l’interprète de Gooba dont la réputation de “Snitch” (balance en Anglais) ne le quitte plus depuis sa sortie de prison. Il s’est d’ailleurs attiré les foudres des nombreux autres artistes à ce sujet mais heureusement pour ce “fan”, Tekashi 69 n’a pas compris les propos en français et la séquence s’est terminée sans incident.