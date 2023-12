Booba tacle Gims avec le démenti d’Hanouna sur le remplissage de son Stade de France

Même s’ils ne sont plus amis, Cyril Hanouna a éclairci l’accusation de Gims concernant les achats de billets pour remplir les 80 000 places du Stade de France au concert de Booba au mois de septembre 2022. Le rappeur français exilé à Miami a rappelé à Meugui le récent démenti de l’animateur de TPMP à ce sujet en direct dans son émission.

Toujours aussi actif sur son compte X (anciennement Twitter), entre ses clashs avec Maes et Sadek, Booba est revenu sur le dossier des supposés 500 000 euros dépensés par Cyril Hanouna pour acheter des places à son Stade de France il y a un peu plus d’un an afin de relancer les hostilités contre Gims. En effet, il y a quelques jours, le mari de Demdem a affirmé que Baba aurait aidé B2O à remplir la célèbre enceinte dans laquelle l’équipe de France de football a été sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire en 1998.

Booba pique Gims sur ses fausses accusations !

En 2019, Gims a été le premier rappeur français à se produire au Stade de France en réunissant 72 000 spectateurs, un exploit que Booba a aussi accompli en faisant encore mieux que l’ex-leader de la Sexion D’Assaut avec plus de 80 000 personnes à son concert dans le plus grand stade français l’année passée. Suite à la diffusion du programme Complément d’enquête consacré à Cyril Hanouna avec le témoignage de B2O contre l’animateur, Meugui s’en est pris à l’auteur d’Ultra pour l’accuser d’avoir triché afin de vendre toutes les places de ce concert. “Regardez comme il est pressé de poucave celui-là… t’as même pas un peu de pitié pour un mec qui a acheté 500 000 euros de place pour ton stade de France ? t’es une mer*e Winny Booba. P.S. : fais voir les chiffres de ton Spotify” avait-il assuré.

Une déclaration qui a fait débat et Cyril Hanouna s’est ouvertement exprimé sur cette affaire pour démentir formellement la rumeur lancée par Gims. “Il y avait même une rumeur comme quoi, j’ai acheté pour 500 000 euros de billets pour le stade de France de Booba. Moi, je ne mets pas 50 balles pour acheter des bonbons.”, s’est agacé l’animateur de C8 avant d’ajouter ironiquement, “Non, c’est vrai. Moi, je vais acheter 500 000 euros de place pour remplir le stade de France de Booba ? Même cette rumeur, je ne sais même pas d’où elle sort.” avant de conclure avec humour, “Même ma mère, si elle fait un concert, je ne prends pas pour 500 000 euros.”.

Booba a partagé cette séquence d’Hanouna à TPMP avec le message à l’encontre de Gims en faisant référence à la polémique de ses propos sur les pyramides, sources d’énergie à l’antiquité : “Ohh l’électricien ?! T’es là, t’es branché ?!“.