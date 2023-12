« Si je fais ça ils sont tous morts », Booba parle de Blanco Nemesis

La rumeur de l’album “Blanco Nemesis” de Booba vient d’être relancé pour énième fois sur les réseaux sociaux et le Boss du Rap Game n’a pas manqué de réagir à cette information sans donner toutefois de réelles informations sur une possible sortie concrète de ce projet attendu depuis plusieurs années par les fans.

Booba réagit à la rumeur d’un nouvel album !

Depuis la sortie de son 10ème album “Ultra” au mois de mars 2021, Booba ne sort que des singles et a officialisé le fait de ne plus vouloir sortir de nouvel opus. Le rappeur du 92i poursuit sa carrière dans la musique, mais ne souhaite plus produire aucun album, son dixième étant son ultime opus. À plusieurs reprises, depuis la parution de “Nero Nemesis” en 2015, la rumeur revient néanmoins qu’un projet surprise nommé “Blanco Nemesis” pourrait paraitre sans aucune annonce au préalable, sauf que l’artiste n’a jamais confirmé l’information, même s’il s’amuse souvent à relancer les rumeurs en commentant les messages sur les réseaux des internautes à ce sujet.

Questionné par l’un de ses fans cette semaine, Booba s’est encore une fois exprimé sur “Blanco Nemesis” avec comme fréquemment une déclaration pour le moins mystérieuse qui laisse planer tout en faisant monter la pression et l’attention sur le sujet. “Tu veux ? Si je fais ça, y sont tous morts“, a répondu le chanteur à cet internaute avant de partager la copie d’écran de cet échange sur X pour ajouter le commentaire toujours aussi énigmatique “Laissez çaaaaa #BN“.

De quoi relancer les espoirs de découvrir ce projet “Blanco Nemesis” même si comme d’habitude, Booba n’a rien affirmé et réussit à continuer de faire parler de lui.