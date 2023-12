Booba se moque des 5000 ventes de Kaaris

Booba est à l’affût de tout et ne manque jamais l’occasion de commenter les scores des ventes de ses rivaux, comme Kaaris, qui vient de faire son retour dans les bacs avec l’album Day One, dont les chiffres de la première semaine sont connus depuis vendredi. Riska s’est attiré, comme souvent, les moqueries de B2O avec le score de ses ventes.

Malgré de bonnes critiques, les collaborations avec SCH, Hamza, Koba LaD, Kerchak et le clip très réussi de “Le prix de la réussite“, auquel ses enfants ont participé, avec près de 2 millions de vues depuis sa mise en ligne il y a 10 jours, le nouvel opus de Kaaris n’a pas eu le succès commercial escompté, en totalisant un peu plus de 5 500 ventes en première semaine pour son démarrage, alors que son précédent projet, 2.7.0, s’était écoulé à 17 000 ventes à sa sortie. À l’occasion de la promotion de cet album, Riska a d’ailleurs confié qu’il s’agit là sans doute de son avant-dernier opus de sa carrière musicale avant de s’attirer encore les foudres de Booba.

Booba s’adresse à Kaaris face aux résultats de ses ventes !

Comme à son habitude, les chiffres de Kaaris ont suscité la réaction de son ennemi, B2O. L’ancien membre du groupe Lunatic a relayé ce score sur son compte Twitter pour y ajouter son commentaire et exprimer sa surprise face à ce résultat. “Kaaris, c’est réel ?“, a-t-il questionné, tout en mentionnant le profil Twitter de son Riska pour tenter de l’interpeller et avoir une réponse sur ce score qui le fait halluciner. Il y a quelques jours, Booba s’était déjà amusé du classement Spotify des extraits de Day One dans le Top Singles à la parution du projet, avec les morceaux “Panama” (73e), “Automatic” (77e) et “Le prix de la réussite” (79e), loin des premières places du classement. “Le coulage, le coulage, le coulage”, avait ajouté le DUC pour en rigoler et prédire le flop de cet opus.

Kaaris n’a pas répliqué aux provocations de Booba et reste concentré sur la promotion de son album, avant de préparer ses deux concerts événements à l’Accor Arena, programmés aux mois de février prochain, pour lesquels tous les billets ont trouvé preneur.