Maeva Ghennam refoule Cyril Hanouna sur son harcèlement et va au clash

Maeva Ghennam veut un face-à-face avec Magali Berdah, Cyril Hanouna refuse ! Il y a quelques jours, l’influenceuse a fait des révélations concernant Baba qui a souhaité l’inviter dans son émission Touche pas à mon poste pour s’exprimer sur le harcèlement subi pour ses propos en soutien à la communauté palestinienne. Le présentateur de C8 n’a pas accepté la condition qu’elle a imposée.

L’amitié est brisée entre Maeva Ghennam et Magali Berdah, ce qui a poussé Cyril Hanouna à intervenir. La première nommée s’est agacée de découvrir la vidéo de la patronne de Shauna Events en voyage à Gaza, avant d’avertir qu’elle compte révéler des dossiers compromettants, tout en l’accusant de lui devoir des importantes sommes d’argent suite à son départ de la société de son ancienne amie. Leur différence d’opinion sur le conflit israélo-palestinien fait encore monter les tensions entre elles. Maeva a ouvertement fait part de sa force à la population de la Palestine, avant d’être victime d’une vague de harcèlement sur le web.

Cyril Hanouna a refusé la confrontation Maeva Ghennam vs Magali Berdah à TPMP !

Maeva Ghennam a même confié avoir déposé une plainte au Pôle National de Lutte contre la Haine en Ligne et a expliqué dans une prise de parole sur son échange avec Cyril Hanouna : “Vous savez ce que j’ai fait ? Je l’ai envoyée à Cyril Hanouna (photo des missiles). Vous savez qu’on est très amis, lui et moi. Vous savez, ce gros hypocrite de service, il m’a dit : « Maeva, t’inquiète pas, c’est trop grave ce qui t’arrive », en mode, je vais en parler et tout.”. L’animateur de TPMP a assuré soutenir l’influenceuse en privé : “Il n’a rien fait du tout ce gros hypocrite de service. Vous savez ce qu’il m’a dit ? Il m’a dit : « Dis-moi quand tu rentres en France, je veux trop que tu viennes sur mon plateau ». Moi, je suis rentrée dans son jeu, je lui ai dit : « Ouais, t’inquiète”.

Prête à venir sur le plateau télévisé de C8, elle a fait une demande pour accepter de s’y rendre, sauf que cela n’a pas été apprécié d’Hanouna : elle a souhaité avoir Magali Berdah en face d’elle pour régler ses comptes. “Je viendrai mais à une condition, tu me mets Magali Berdah en face de moi, comme ça je la termine celle-là, je la mange ! En face de moi ! C’est ma seule condition et que tu montres tout ce qu’il m’arrive. Il n’a rien fait.” décrit-elle avant de poursuivre : “Mais lui, si ça avait été quelqu’un d’autre qui aurait reçu les mêmes menaces de mort, les mêmes missiles à leur nom et tout, vous croyez qu’il n’en aurait pas parlé ? Lui et tous les médias derrière, ils en auraient parlé ! Ne vous inquiétez pas, mes bébés. Avec mon avocat, on va se battre jusqu’au bout, la procureure, elle prend ça très au sérieux.”.

Une confrontation entre les deux femmes à TPMP aurait fait sensation, mais Cyril Hanouna a préféré éviter que la situation ne dégénère en direct à la télévision et a rejeté cette proposition.

